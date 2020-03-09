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Сексапільна Демі Роуз засвітила груди (Фото)

Сексапільна Демі Роуз засвітила груди (Фото)
08:05 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Фатальна брюнетка не любить залишатися поза увагою прихильників.

Саме тому інстаграм-сторінка Демі Роуз переповнена звабливими світлинами, які з дня у день стають все гарячішими. Так, модель продемонструвала тіло у відвертому купальнику.

24-річна британка віддає перевагу еротичним зйомкам на противагу публічних виходів. Для роботи з найвідомішими світовими фотографами вона обирає мінімум одягу, який дозволить їй продемонструвати своє бездоганне тіло у повній красі. 

Менше ніж за місяць Демі Роуз відзначить своє 25-річчя. Судячи з усього, напередодні такої знакової дати зірка готує для фоловерів особливий подарунок. На сторінках свого інстаграму вона поспішила нагадати, що до дня народження залишилося всього 20 днів. Лаконічний допис вона доповнила спокусливою світлиною, на якій позує у купальнику. 

 
 
 
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20 days until my birthday... 25 soon come

Публикация от Demi (@demirose)

Кадр зроблений поблизу басейну. На ній купальник срібного кольору з написом Playboy на пишних грудях. Блискучий матеріал ледь прикривав найпікантніші зони на її стрункому тілі, оголивши плоский підтягнутий живіт та великий бюст. Демі Роуз не забула й про макіяж з акцентом на насичені губи, а от волосся гаряча брюнетка скромно зібрала у низький хвіст. 

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20 днів до мого дня народження... 25 настане скоро, – прокоментувала знаменитість. 

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