Ані Лорак шокувала неприроднім обличчям (Фото)

Новини шоу бізнесу:На відео впадає у вічі неприродне перетворення артистки.

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до РФ, привітала своїх дописниць в Instagram з 8 Березня роликом, на якому вона постає з пелюстками квітів на щоці.

На відео впадає у вічі неприродне перетворення артистки: видно, що вона збільшила губи й вдалася до уколів краси.

"Ну, що з обличчям?", "Вау", "Розкішна", "Така красива", "Поверніть колишню Кароліну", - пишуть у коментарях до ролика Лорак.

"Зі святом, дорогі, милі дівчатка. Найкрасивіші квіти світу – це Ви! Нехай посмішка завжди сяє всередині та зовні!", - написала виконавиця.

Раніше відома українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram ніжне фото, на якому вона позує з букетом троянд.