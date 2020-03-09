Ані Лорак шокувала неприроднім обличчям (Фото)

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до РФ, привітала своїх дописниць в Instagram з 8 Березня роликом, на якому вона постає з пелюстками квітів на щоці.
На відео впадає у вічі неприродне перетворення артистки: видно, що вона збільшила губи й вдалася до уколів краси.
"Ну, що з обличчям?", "Вау", "Розкішна", "Така красива", "Поверніть колишню Кароліну", - пишуть у коментарях до ролика Лорак.
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С праздником, дорогие, милые девочки. Самые красивые цветы мира – это Вы! Пусть улыбка всегда сияет внутри и снаружи!
"Зі святом, дорогі, милі дівчатка. Найкрасивіші квіти світу – це Ви! Нехай посмішка завжди сяє всередині та зовні!", - написала виконавиця.
Раніше відома українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram ніжне фото, на якому вона позує з букетом троянд.