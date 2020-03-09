Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

У Нью-Йорку успішно пройшов фестиваль української музики

У Нью-Йорку успішно пройшов фестиваль української музики
16:26 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф lenta.ua Фото: Twitter

Новини культури:Планується, що він стане щорічним.

Звичайно, в Нью-Йорку проходять концерти українських музикантів і можна купити записи їхньої музики. Але фестиваль - це захід, який дозволяє створити цілісний образ сучасної української музики. Адже, на відміну від концерту, це ще й обговорення, дискусії і т.д.

Та й що стосується самої музики, то, як розповідає Голос Америки , це було не просто шість годин звучання творів 19 сучасних українських композиторів. За словами однієї з двох засновниць Ukrainian Contemporary Music Festival Людмили Юріної, івенту, який зібрав би такі окремі концерти та перформанси під одну ідею і концепцію, раніше не існувало.

Фестиваль став першим з них. Причому в його лекційній програмі, розповідає сайт Music Hunter Gollege , були такі теми як, наприклад, творчість видатного сучасного українського композитора Валентина Сильвестрова. На фестивалі, до речі, крім його творів грали також твори іншого видатного українського сучасного композитора Євгена Станковича та інших.

Тут є і ще одна обставина. Як пояснює друга засновниця фесту Лія Батстоун, для слухачів за кордоном, якщо це не українці, українська музика часто поглинається російським музичним спадком. Панельні дискусії, які супроводжували музичні виступи, допомогли виправити цю помилку. До того ж однією з тем фестивалю був вплив на українську музику Революції Гідності.

Нью-Йоркський дизайнер відтворює будинку з LEGO (Фото)

Виконували твори українських композиторів під час фестивалю американські музиканти, яких дивувало, що музика такого високого рівня мало відома в світі. А організатори, підбадьорені позитивними відгуками нью-йоркських слухачів, вже почали обмірковувати, яким буде в наступному році (форум планується зробити щорічним) другий такий фестиваль. Не виключено, що на ньому в якості виконавців виступлять вже українські музиканти.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Фестиваль, Нью-Йорк, Музичний фестиваль, Музика, Сучасна музика.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся