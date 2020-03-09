У Нью-Йорку успішно пройшов фестиваль української музики

Новини культури:Планується, що він стане щорічним.

Звичайно, в Нью-Йорку проходять концерти українських музикантів і можна купити записи їхньої музики. Але фестиваль - це захід, який дозволяє створити цілісний образ сучасної української музики. Адже, на відміну від концерту, це ще й обговорення, дискусії і т.д.

Та й що стосується самої музики, то, як розповідає Голос Америки , це було не просто шість годин звучання творів 19 сучасних українських композиторів. За словами однієї з двох засновниць Ukrainian Contemporary Music Festival Людмили Юріної, івенту, який зібрав би такі окремі концерти та перформанси під одну ідею і концепцію, раніше не існувало.

Фестиваль став першим з них. Причому в його лекційній програмі, розповідає сайт Music Hunter Gollege , були такі теми як, наприклад, творчість видатного сучасного українського композитора Валентина Сильвестрова. На фестивалі, до речі, крім його творів грали також твори іншого видатного українського сучасного композитора Євгена Станковича та інших.

Тут є і ще одна обставина. Як пояснює друга засновниця фесту Лія Батстоун, для слухачів за кордоном, якщо це не українці, українська музика часто поглинається російським музичним спадком. Панельні дискусії, які супроводжували музичні виступи, допомогли виправити цю помилку. До того ж однією з тем фестивалю був вплив на українську музику Революції Гідності.

Виконували твори українських композиторів під час фестивалю американські музиканти, яких дивувало, що музика такого високого рівня мало відома в світі. А організатори, підбадьорені позитивними відгуками нью-йоркських слухачів, вже почали обмірковувати, яким буде в наступному році (форум планується зробити щорічним) другий такий фестиваль. Не виключено, що на ньому в якості виконавців виступлять вже українські музиканти.