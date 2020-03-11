Потап та Ірина Горова прокоментували розпад гурту "Время и Стекло"

Новини культури:Сьогодні, 11 березня, один з найпопулярніших вітчизняних попгуртів "Время и Стекло" оголосили про завершення спільної музичної кар'єри.

Продюсери музикантів Потап та Ірина Горова відреагували на заяву колективу та публічно подякували за пройдений шлях.

Про рішення гурту "Время и Стекло" закінчити свою кар'єру фани дізналися з офіційного відеозвернення Наді Дорофєєвої та Олексія Завгороднього (Позитива), яке з'явилося на сторінках музикантів у соціальних мережах та ютубі. Так, виконавці пояснили, що у дуеті вони зробили все можливе й далі продовжуватимуть свій шлях індивідуально.

Уся 10-річна кар'єра "Время и Стекло" була пов'язана з продюсерським центром MOZGI Entertainment, який очолюють Потап – Олексій Потапенко, та його ексдружина Ірина Горова. Саме вони розділяли з музикантами найбільші злети та перемоги та могли похизуватися справжньою дружбою зі своїми підопічними.

Так, Потап зізнався, що саме "Время и Стекло" став тим колективом, який розкрив його як продюсера.

Спасибі вам, Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній, за те, що зробили справжнім продюсером. Дякую фанам за те, що полюбили авторство і новаторство. Це великий щасливий кінець. І новий початок, – написав Потап.

Натомість Ірина Горова зізналася, що їй важко приховувати свій сум, адже за 10 років спільної роботи вони стали одне для одного близькими. Вона наголосила, що завзятості і працьовитості дуету можна лише позаздрити, адже вони були готові годинами записувати пісні на студії, аби досягти результату.

Зйомки останнього кліпу "Навсегда/Никогда" стали для неї справжнім випробуванням та ностальгією: "Якщо чесно, дуже важко підібрати слова .. правильні слова.Для мене ви не просто гурт – ви друзі, ви команда, ви частина родини. За ці 10 років ми пройшли через величезну кількість концертів, зйомок, примірок, поїздок, десятки кліпів, пісень, премій, тисячі концертів, мільйони годин душевних розмов… Ми виховали ціле покоління!".

На слова Горової відреагував й ведучий Слава Дьомін: "Закінчувати треба на піку. Щоб було приємний післясмак". Серед тих, хто не залишилися осторонь рішення гурту й Джамала, Мішель Андраде, телеведучий Анатолій Анатоліч.

Що відомо про гурт "Время и Стекло"?

Дует, який впродовж 10 років працював у жанрі попмузики, був створений 2010 року. Перший трек Надя Дорофєєва та Олександр Завгородній випустили 17 листопада 2010 року – "Так випала Карта". Він швидко набирав популярність та лише за 10 днів посів п'яте місце за кількістю переглядів на ютубі в рубриці "Світові музиканти".За роки музичної кар'єри їх неодноразово визнавали найкращим попгуртом на теренах українського шоу-бізнесу. Cингл "Имя 505" в червні 2015 увійшов до топ-чарту iTunes та став одним із найвидатніших за всю кар'єру "Время и Стекло".