Новини шоу бізнесу:Російська рок-виконавиця Юлія Чичеріна давно відома своєю палкою підтримкою російським окупаційним військам на Донбасі.

9 березня вона опублікувала фото і допис, в якому зазначила, що перебуває в Одесі, а перевезли її туди грузинські контрабандисти.

На власній фейсбук-сторінці, де Чичеріна неодноразово поставала на фотографіях з російськими окупантами, повідомила, що Одеса 9 березня ввечері прийняла її теплом і морським бризом.

Одеса-мама зустрічає плюсовою погодою, свіжим морським бризом і важливими зустрічами. Проводимо рекогностування (у військовій справі – розвідка для здобуття відомостей про противника) до акцій, присвяченим 2-го травня, – заявила у себе на сторінці Чичеріна.

Жінка додала, що її до узбережжя доставили грузинські контрабандисти, які "беруть набагато дешевше ніж українські прикордонники", через що з метою економії вона, начебто, вирішила добиратися до району Чорноморки-Савіньйона.

"Трохи, звичайно, заколисало, але в цілому терпимо. Назад, обіцяли, буде легше. (Решту від спецоперації кошти вкладемо в одеський опір, часи настають неспокійні)", – підсумувала пропагандистка.

Що відомо про Юлію Чичеріну?

Раніше воно була відомою російською рок-співачкою, музикантом, автором і виконавицею своїх пісень. У Росії її творчість відносили до хвилі російської музичної культури "Уральський рок" разом з групами "Сансара" та "Смислові галюцинації". Наразі їй 41 рік і вона із російського Єкатеринбурґа. Юлія Чичеріна неодноразово виступала з концертами в анексованому Криму, а також однією з перших відвідала окуповані території Донбасу. За це СБУ оголосила російську співачку у всеукраїнський розшук.

У 2016 році Юлія Чичеріна зняла кліп на пісню "На передовой" Чичеріна зняла скандальний кліп з бойовиками: з’явилося відео , присвячений бойовикам Донбасу. А згодом, у 2017-му, шанувальниця "русского мира" Юлія Чичеріна представила кліп на пісню "Рвать" Російська співачка зняла кліп з мертвими “Гіві” та “Моторолою”: з'явилось відео , який присвятила терористам Донбасу, зокрема нещодавно підірваним "Гіві" та "Моторолі".