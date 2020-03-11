Весілля принцеси Беатріс під загрозою через коронавірус

Новини шоу бізнесу:Остання неодружена онука королеви Єлизавети ІІ йде під вінець вже 29 травня у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу.

Проте весілля принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці може опинитися під загрозою через епідемію коронавірусу. Родина нареченого повинна прилетіти до Британії з Італії, яка зараз знаходиться на карантині.

Як повідомляє видання Daily Telegraph, посилаючись на королівських інсайдерів, весільна церемонія Беатріс може не відбутися у травні цьогоріч. Причиною для перенесення торжества стає коронавірус, який розгорівся в Італії. Саме з цієї країни до Великої Британії повинна прилетіти родина нареченого бізнесмена Едоардо Мапеллі Моцці.

Італійський уряд прийняв рішення закрити державу на карантин та обмежити пересування країною. Так, незважаючи на те, що сам Едоардо виріс і народився в Англії, він має подвійне громадянство, адже його рідня проживає у місті Бергамо, що на північ від Мілана. Наразі авіакомпанії екстренно скасовують рейси з Італії, аби вберегти громадян країн Європи від зараження коронавірусом.

Варто наголосити, що за загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Так, влада попереджає, що вимушений карантин може тривати місяцями, адже смертність лише зростає з дня у день – зафіксували 631 летальний випадок.

Коронавірус додав проблем. Незважаючи на те, що немає жодних припущень, чи залишиться Італія в ізоляції до кінця травня, очевидно, що ситуація, може внести корективи у списки гостей весілля, – зазначають інсайдери.

Нагадаємо, що принцеса Беатріс отримала пропозицію від мільярдера Едоардо Мапеллі Моцці у вересні 2019 року в Італії. Відомо, що весілля останньої незаміжньої внучки королеви Єлизавети ІІ фінансуватиметься з власного бюджету наречених. Як раніше зазначали інсайдери, глядачі не зможуть побачити весільну церемонію в телеефірі, свято буде цілком приватним, без доступу громадськості та преси. Також наречені відмовилася від весільних подарунків та попросили гостей свята допомогти роботі двох благодійних фондів Big Change та Cricket Brings Hope, які заснувала онука королеви Єлизавети ІІ.