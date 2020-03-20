Новини культури:За словами музиканта, під час роботи він надихався драмою по книзі Хантера С. Томпсона "Страх і ненависть в Лас-Вегасі".

Канадський співак The Weeknd представив новий альбом під назвою After Hours.

Його назва відсилає до однойменного фільму Мартіна Скорсезе 1985 року "Після роботи". За словами музиканта, під час роботи над альбомом він надихався драмою по книзі Хантера С. Томпсона "Страх і ненависть в Лас-Вегасі".

У трек-лист платівки увійшли 14 пісень, в тому числі сингли Blinding Lights, Heartless і After Hours, на які вже вийшли кліпи.

Попередній альбом музиканта під назвою My Dear Melancholy вийшов у березні 2019 року, до нього увійшло 6 пісень.