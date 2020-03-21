Гурт TVORCHI вирішили не залишатися осторонь, та записали джингл про коронавірус

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Гурт TVORCHI записали джингл зі звуків, які суспільство чує щодня в умовах ізоляції.

За сучасних обставин громадяни по всьому світу змушені відмовитися від буденних турбот та змінити звичний ритм життя. Зірки по всьому світу надихають людей дбати про своє здоров'я та дотримуватися заходів безпеки. Музиканти закликають фанів залишатися вдома своєю творчістю. До ініціативи доєднався й колектив TVORCHI.

Тернопільський гурт записав актуальний джингл зі звуків карантину. Мелодія й дійсно складається з тих звуків, які сьогодні доводиться чути всім без винятку – використання антисептичного засобу, води у відкритому крані, розсипаної гречки, шарудіння поличок та відчиненого вікна.

"Ми, як і всі свідомі українці, зберігаємо спокій та залишаємось вдома! Ці декілька днів надихнули нас на музику, яка складається із звуків карантину. Нашою музикою ми закликаємо вас протидіяти коронавірусу, адже це дуже просто – #залишайсявдома",– презентували джингл музиканти.

Варто зазначити, що від 18 березня Україна живе в умовах посиленого карантину – зачинені торгівельно-розважальні центри, заклади громадського харчування, театри і кінотеатри, впроваджені обмеження в громадському транспорті та зупинене метро. Станом на 21 березня у країні зафіксовано 41 випадок захворювання коронавірусом, з них 3 – летальні.