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Вівторок, 24.03.2020

Джамала переспівала Біллі Айліш (Відео)

Джамала показала, чим займає себе під час карантину, який ввели по всій країні через загрозу поширення коронавирусу. Співачка записує кавери на хіти своїх знаменитих колег, а роликами ділиться зі своєю численною армією шанувальників. Найчуттєвішим вийшло виконання пісні 18-річної власниці "Греммі" Біллі Айліш - No Time To Die ("Не час помирати"), яка стала саундтреком до нового фільму про Джеймса Бонда. Джамала записала кавер спільно з саксофоністом Андрієм Чмутом і гітаристом Вовою Шаріковим. Локаціями для зйомок стали власні домівки музикантів. "Кожен записав свій шматочок вдома і потім звели", - розповіла співачка про створення ролику. "Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає. Спасибі, що вже завалили мій direct ідеями наступного каверу. Далі буде... No Time to Die, друзі! Все буде добре!", - написала Джамала.
apostrophe.ua
Фото: Instagram
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Джамала, Билли Айлиш, Співачка, Українська співачка.
13:23 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф
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