Гурт Мальбек відзняв провокативний кліп (Відео)

Новини культури:Музикант, лідер і засновник групи Мальбек Роман Варнін представив новий кліп на пісню Друг. У ньому знялася його дружина, українська співачка Сюзанна Абдулла.

У відвертому ролику він показав кадри з домашнього відеоархіву з його дружиною Сюзанною, яка з'являється в кліпі в провокаційних образах і повністю оголеною. Відео знімали протягом року в Італії, Франції та Росії.

"Кліп на пісню Друг з альбому Roma знятий в різні періоди часу на камеру 8mm. Головний герой як би прагне до звільнення від міських стереотипів, клішірованних людських взаємин. Він намагається дістатися до своєї любові і сказати їй, що все не так складно, можна просто втекти вдвох від всієї цієї тривоги міст", - повідомляється в описі ролика на YouTube.

Варнін також додав, що кліп є зверненням до його коханої:

"Це звернення не тільки до коханої, а й до всіх близьких головного героя. Адже в цій гонці ми часто стаємо злими і забуваємо хто насправді наш друг. У кліпі використані хроніки з сімейного життя Романа та Сюзанни. Всім любові", - наголошується в описі.

Відео викликало неоднозначну реакцію на YouTube. Так, деякі користувачі Мережі висловили захоплення новою відеороботою Мальбек, в той час як інші назвали кліп надмірно відвертим:

"Непогане порно", "Зовсім не банальна сексуальність. Така, якою і повинна вона бути", "Сюзанна зовсім не вульгарна, а шалено приваблива і сексуальна", Навіщо стільки голенької Сюзанни? Вона і одягнена сексуальна", "Ну, це як-то занадто", "Рятує тільки еротика від Сюзанни", - пишуть в Мережі.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Сюзанна і Мальбек стали батьками - у них народилася дочка, знімки якої вони раніше показали в Instagram.