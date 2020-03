Організатори Євробачення-2020 хочуть влаштувати онлайн концерт

Європейська мовна спілка (EBU) після скасування Євробачення-2020 розглядає варіант проведення масштабного онлайн-перформансу, яким має намір підбадьорити європейців у дні карантину та підтримати пісні, приготовані артистами для пісенного конкурсу в Роттердамі.

При цьому, як зазначили представники EBU в Твіттер, мова не йде про конкурс чи будь-яке інше змагання - лише про яскраве шоу. Інших подробиць про запланований захід поки немає.

Сам конкурс, як стало відомо раніше, в традиційному форматі відбудеться вже у 2021 році без зміни країни-господині. Разом з цим обраних раніше артистів країни-учасниці можуть змінювати на свій розсуд. Так чи інакше, всім їм доведеться за цей рік приготувати нові конкурсні пісні. Україну представить гурт Go-A.

Following the cancellation of #Eurovision 2020 we’d like to share some news with you from @EBU_HQ. pic.twitter.com/LVxLKYR6lg