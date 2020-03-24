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Організатори Євробачення-2020 хочуть влаштувати онлайн концерт

Організатори Євробачення-2020 хочуть влаштувати онлайн концерт
15:08 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:При цьому мова не йде про формат змагання.

Європейська мовна спілка (EBU) після скасування Євробачення-2020 розглядає варіант проведення масштабного онлайн-перформансу, яким має намір підбадьорити європейців у дні карантину та підтримати пісні, приготовані артистами для пісенного конкурсу в Роттердамі.

При цьому, як зазначили представники EBU в Твіттер, мова не йде про конкурс чи будь-яке інше змагання - лише про яскраве шоу. Інших подробиць про запланований захід поки немає.

Сам конкурс, як стало відомо раніше, в традиційному форматі відбудеться вже у 2021 році без зміни країни-господині. Разом з цим обраних раніше артистів країни-учасниці можуть змінювати на свій розсуд. Так чи інакше, всім їм доведеться за цей рік приготувати нові конкурсні пісні. Україну представить гурт Go-A.

Гурт Мальбек відзняв провокативний кліп (Відео)

Нещодавно учасники Go-A та музичний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта оновили пісню "Соловей", але в мережі вимагають повернути оригінал. 

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Все по темі:

Концерт, Конкурс, Онлайн, Перфоманс, Євробачення, Конкурсанти, Країни-учасниці.
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