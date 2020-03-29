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ЇЇ голос звучав 22 мільярда разів! Згадуємо подробиці життя Квітки Цісик
ЇЇ голос звучав 22 мільярда разів! Згадуємо подробиці життя Квітки Цісик

ЇЇ голос звучав 22 мільярда разів! Згадуємо подробиці життя Квітки Цісик

ЇЇ голос звучав 22 мільярда разів! Згадуємо подробиці життя Квітки Цісик
11:20 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Українка із галицьким корінням Квітка Цісик народилася і все життя прожила у США. Її голосом захоплювався весь американський шоу-бізнес.

Із нею працювали Майкл Джексон, Вітні Г'юстон та інші світові зірки. Та в Україні її почули та оцінили вже після смерті. Сьогодні, у день річниці з дня її смерті, пропонуємо дізнатись найцікавіші факти з життя "легенди за океаном".

Батько Квітки був львівським скрипалем. Її бабуся (у дівоцтві Софія Нагірна-Кандяк), дідусь та мама жили у Львові до 1944 року. Родина була знаною інтелігенцією у місті. Втікаючи від окупації та радянської влади, у 1949 році опинилися у США. Співачка народилася в Америці. В дитинстві Квітка була пластункою – їздила у табори в гори, де вивчала українські пісні, звичаї і обряди.

Повне ім'я співачки – Квітослава-Орися. Рідні і близькі її називали Квіткою. А популярність у США вона здобула під псевдонімом Кейсі – поєднання перших літер імені та прізвища – Kvitka Cisuk.

Унікальний голос

Цісик мала колоратурне сопрано. Прихильники у її голосі іноді вгадували звучання скрипки. Вона з легкістю експериментувала зі стилями – від джазу до класики. І мала неабиякий успіх як у виконанні "попсових" пісень, так і в оперному співі. Крім того, Квітка Цісик володіла технікою, поширеною у карпатських селах – "білим голосом".

Завдяки скруті – шалена популярність

Після смерті батька Квітка шукала заробіток, як могла: пропонувала записи різноманітним компаніям, співала у нью-йоркських клубах. Так її помітили продюсери. Відтоді в Америці Цісик стала однією з найвідоміших і найдорожчих виконавиць джинглів до рекламних роликів.

Її голос звучав у рекламних компаніях Coca-Cola, American Airlines, McDonald's. Протягом 16 років вона була офіційним голосом "Форд Моторз". Багато американців і досі пам'ятають музичний джингл "Have you driven a Ford lately" у виконанні Кейсі Цісик. За це "Форд" дарував їй автомобілі. Ця ж компанія підрахувала, що голос Цісик прослухали понад 22 мільярди разів, тобто у кілька разів більше, ніж населення Землі.

Співачка працювала і допомагала багатьом відомим американським музикантам та продюсерам. Співала на бек-вокалі у Вітні Г'юстон та Майкла Джексона. Також її запрошували для участі в записах своїх альбомів відомі співаки – Майкл Болтон, Боб Джеймс, Лінд Ронстад, Роберт Флек.

Оскароносна пісня

У 1978 році пісня "Ти осяюєш моє життя", яку виконала Квітка Цісик в однойменному фільмі, отримала Оскар і Золотий глобус. Пісня також була номінована на "Греммі" у категорії "Пісня року". Цісик виконала у фільмі всі жіночі партії, втім, через конфлікт з режисером фільму її прізвище вирізали із титрів. У стрічці Квітка Цісик також спробувала себе як актриса, зігравши у фільмі роль подруги головної героїні.

Україна у піснях Цісик

Квітка Цісик записала два україномовні альбоми – "Квітка" у 1980 році, а також "Два кольори" у 1989-му. Це їй коштувало близько 200 тисяч доларів. Для їхнього запису вона наймала найкращих музикантів Нью-Йорка, акомпанувала Квітці її рідна сестра Марія, а правильну українську вимову ставила мама.

Обидві платівки у 1990-му році були номіновані на премію "Греммі" в категорії "сучасний фольк". До України вони потрапляли здебільшого контрабандою, люди перезаписували пісні і передавали один одному. Адже в радянський час роботи Цісик потрапляли під заборону.

Ще ніхто і ніде так не заспівав пісні мого друга Володимира Івасюка, як це зробила Квітка, – так про Квітку сказав Назарый Яремчук.

До нас дійшло лиш одне інтерв'ю за участю Квітки. Його вона дала керівнику музичного ансамблю "Червона рута" Олександру Горностаю у 1992 році під час візиту до США.

Особисте життя та хвороби Квітки

Цісик мала двох чоловіків-американців. Обидва – музиканти, обидва працювали над її українськими піснями. Син Ед-Володимир теж займається музикою й до сьогодні.

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У 1992 році лікарі діагносутвали у Квітки рак молочної залози. Обіцяли лише кілька місяців, та вона прожила 7 років. Квітка померла, не доживши п'ять днів до свого 45-річчя. Від цієї ж недуги померли її мама та сестра.

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США, Голливуд, Шоу-биз, Співачка, Поетеса, Квітка Цісик, Українка.
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