Домашні концерти: Евробачення запустило новий проект на YouTube

Після скасування Євробачення-2020 його організатори анонсували серію домашніх концертів, трансляція яких відбудеться на YouTube.

Як зазначили раніше представники EBU (Європейської мовної спілки), мета їх ідеї - підбадьорити людей на карантині, підтримати артистів та їхні пісні, написані для участі в конкурсі, який не відбудеться через епідемію коронавірусу.

Згідно з інформацією на офіційній сторінці Євробачення в Твіттер, перший епізод онлайн-концертів опублікують вже 3 квітня. У кожному з таких епізодів виступлять відразу кілька учасників конкурсу, включаючи артистів, заявлених на 2020 рік. Кожен конкурсант виконає свою пісню і кавер-версію іншого хіта Євробачення.

