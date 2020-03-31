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Вівторок, 31.03.2020
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Домашні концерти: Евробачення запустило новий проект на YouTube

Домашні концерти: Евробачення запустило новий проект на YouTube
15:32 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Організатори Євробачення анонсували серію домашніх онлайн-концертів.

Після скасування Євробачення-2020 його організатори анонсували серію домашніх концертів, трансляція яких відбудеться на YouTube.

Як зазначили раніше представники EBU (Європейської мовної спілки), мета їх ідеї - підбадьорити людей на карантині, підтримати артистів та їхні пісні, написані для участі в конкурсі, який не відбудеться через епідемію коронавірусу.

Згідно з інформацією на офіційній сторінці Євробачення в Твіттер, перший епізод онлайн-концертів опублікують вже 3 квітня. У кожному з таких епізодів виступлять відразу кілька учасників конкурсу, включаючи артистів, заявлених на 2020 рік. Кожен конкурсант виконає свою пісню і кавер-версію іншого хіта Євробачення.

Примітно, що вибір кавер-версії буде невипадковим. За кожен трек голосуватимуть підписники Євробачення у соціальних мережах, просто беручи участь в опитуваннях з чотирма можливими варіантами.

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У числі перших вже 3-го квітня виступить представник Ірландії 2018 року Райан О'Шонессі. За подальшими анонсами можна стежити, підписавшись на сторінки Євробачення в YouTube, Facebook, Instagram і Twitter.

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Конкурс, Шоу, Eurovision, пісенний конкурс, Евробачення.
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