"Караоке на дивані": Кондратюк вигадав, чим українці займуться на карантині

Новини шоу бізнесу:Ігор Кондратюк оголосив старт проекту "Караоке на дівані". Початок шоу - вже завтра.

Через запроваджений в Україні карантин Ігор Кондратюк вирішив створити новий проект, в якому кожен бажаючий зможе продемонструвати свій вокальний талант, але тільки онлайн.

Гра під назвою "Караоке на дивані" стартує вже 1 квітня.

Про це телеведучий повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Учасник гри записує відео довжиною в хвилину і висилає його в директ на сторінку karaoke_na_dyvani в Instagram. Отримані ролики будуть опубліковані в профілі проекту, за які зможуть голосувати користувачі соцмережі.

Переможці отримають призи, які будуть вручати після закінчення карантину на місці зйомок передачі "Караоке на майдані".

"Головним і єдиним суддею справедливого протікання гри є Ігор Васильович Кондратюк", - наголошується в пості.