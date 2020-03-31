"Караоке на дивані": Кондратюк вигадав, чим українці займуться на карантині

Через запроваджений в Україні карантин Ігор Кондратюк вирішив створити новий проект, в якому кожен бажаючий зможе продемонструвати свій вокальний талант, але тільки онлайн.
Гра під назвою "Караоке на дивані" стартує вже 1 квітня.
Про це телеведучий повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Учасник гри записує відео довжиною в хвилину і висилає його в директ на сторінку karaoke_na_dyvani в Instagram. Отримані ролики будуть опубліковані в профілі проекту, за які зможуть голосувати користувачі соцмережі.
Переможці отримають призи, які будуть вручати після закінчення карантину на місці зйомок передачі "Караоке на майдані".
"Головним і єдиним суддею справедливого протікання гри є Ігор Васильович Кондратюк", - наголошується в пості.