Каменських виставила пісню про карантин в Instagram

Новини шоу бізнесу:Реп від NK на п'яти мовах - те, що потрібно для бадьорого карантину.

Карантин не став для Насті Каменських приводом відмовитися від творчості: в Instagram співачка опублікувала заводну реп-композицію, в якій на п'яти мовах заспівала про те, як важливо залишатися вдома і берегти стрункість п'ятої точки.

"Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! Бережіть себе і своїх близьких. І зберігайте позитивний настрій, - написала NK. - Цим відео я хочу підтримати вас і підбадьорити! І показати, що зараз теж можна проводити час цікаво і корисно! Розвивайтеся, спілкуйтеся, і sport sport sport".

В імпровізованому кліпі Каменських радить переміряти всі свої спідниці, зателефонувати братові, зібрати пазл і почитати книжку замість того, щоб "нажерти п'яту точку".

Фанати співачки зійшлися на думці, що постановка відео і сама пісня вийшли дуже вдалими, і тепер вимагають рівноцінної відповіді від Потапа. "Чекаємо від Потапа такий же відосик. А ну, Потапе, давай, запали нас на карантині. Зможеш зробити крутіше, ніж Настя? Або "якоiсь трястi", немає крутіше Насті?" - пишуть вони.