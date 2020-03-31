Каменських виставила пісню про карантин в Instagram

Карантин не став для Насті Каменських приводом відмовитися від творчості: в Instagram співачка опублікувала заводну реп-композицію, в якій на п'яти мовах заспівала про те, як важливо залишатися вдома і берегти стрункість п'ятої точки.
"Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! Бережіть себе і своїх близьких. І зберігайте позитивний настрій, - написала NK. - Цим відео я хочу підтримати вас і підбадьорити! І показати, що зараз теж можна проводити час цікаво і корисно! Розвивайтеся, спілкуйтеся, і sport sport sport".
В імпровізованому кліпі Каменських радить переміряти всі свої спідниці, зателефонувати братові, зібрати пазл і почитати книжку замість того, щоб "нажерти п'яту точку".
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¡Buenos días! Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! ⠀ Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой ⠀ Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить! И показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно! Развивайтесь , общайтесь , и sport sport sport ⠀ Настраиваемся на good vibes only 〰️ ⠀ Stay home & cuídense
Фанати співачки зійшлися на думці, що постановка відео і сама пісня вийшли дуже вдалими, і тепер вимагають рівноцінної відповіді від Потапа. "Чекаємо від Потапа такий же відосик. А ну, Потапе, давай, запали нас на карантині. Зможеш зробити крутіше, ніж Настя? Або "якоiсь трястi", немає крутіше Насті?" - пишуть вони.