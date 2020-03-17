Настя Каменських поділилася рекомендаціями на час карантину

Новини шоу бізнесу:Знаменита українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, не залишилася осторонь теми про коронавірус та поділилася своїми думками.

Ажіотаж навколо захворювання коронавірусу не вщухає. Українські та світові знаменитості щодня розповідають свої думки щодо ситуації, яка панує в світі, та закликають шанувальників поставитися до цього дуже серйозно та подбати про свою безпеку. До числа цих зірок долучилася і Настя Каменських. На своїй сторінці в інстаграмі вона поширила публікацію, у якій дала декілька порад, яких слід дотримуватися, щоб знизити ризик інфікування.

Співачка зазначила, що карантин – це міра безпеки, яка потрібна для того, щоб зменшити кількість захворювань та запобігти масовому поширенню інфекції.

Зараз серце б'ється з особливим трепетом. Розумію, що весь світ об'єднується в рішеннях заради здоров'я людей. Карантин – це вимушений захід безпеки, який варто сприймати, як можливість побути вдома і зайнятися питаннями, на які не вистачало часу раніше. Пам'ятайте, зміни починаються з себе. Якщо кожен із нас буде усвідомленим та відповідальним – ми швиденько переможемо всі віруси, – написала під світлиною NK.

Щоб убезпечитися від інфікування, зірка радить ретельно мити руки з милом та часто дезінфікувати телефон. Також слід уникати скупчення людей. Зараз є час, який можна використати для того, щоб побути з близькими, дивитися разом фільми, спілкуватися і будувати плани.

Настя наголосила на тому, що при перших симптомах недуги варто одразу телефонувати до сімейного лікаря. Проте, не слід забувати за профілактику. Потрібно дихати свіжим повітрям, займатися спортом (звісно, що бажано робити це вдома), їсти свіжі овочі та фрукти (перед цим ретельно їх помити).

Пийте більше води. Вода – це життя! Бережіть своє здоров'я і своїх близьких. Будьте усвідомленими. Я вірю, що скоро все буде добре. Тільки-но закінчиться карантин, ми з вами наживо побачимося на концертах, а поки що – в онлайн-режимі. Здоров'я всім, – підписала фотографію Каменських.

Артистка, як завжди, виглядає неперевершено. На знімку вона зображена у білому светрі та рваних синіх джинсах. На обличчі в знаменитості ніжний макіяж з акцентом на очах, а волосся вкладене в звичну для NK зачіску.

Зазначимо, станом на 16 березня в Україні підтвердили 7 випадків зараження коронавірусом та 1 смерть від цієї недуги. Громадян радять дотримуватися карантину та залишатися вдома.