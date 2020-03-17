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Настя Каменських поділилася рекомендаціями на час карантину

Настя Каменських поділилася рекомендаціями на час карантину
18:26 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменита українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, не залишилася осторонь теми про коронавірус та поділилася своїми думками.

Ажіотаж навколо захворювання коронавірусу не вщухає. Українські та світові знаменитості щодня розповідають свої думки щодо ситуації, яка панує в світі, та закликають шанувальників поставитися до цього дуже серйозно та подбати про свою безпеку. До числа цих зірок долучилася і Настя Каменських. На своїй сторінці в інстаграмі вона поширила публікацію, у якій дала декілька порад, яких слід дотримуватися, щоб знизити ризик інфікування.

Співачка зазначила, що карантин – це міра безпеки, яка потрібна для того, щоб зменшити кількість захворювань та запобігти масовому поширенню інфекції.

Зараз серце б'ється з особливим трепетом. Розумію, що весь світ об'єднується в рішеннях заради здоров'я людей. Карантин – це вимушений захід безпеки, який варто сприймати, як можливість побути вдома і зайнятися питаннями, на які не вистачало часу раніше. Пам'ятайте, зміни починаються з себе. Якщо кожен із нас буде усвідомленим та відповідальним – ми швиденько переможемо всі віруси, – написала під світлиною NK.

 
 
 
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Ну что сказать, ребята! Сердце с особым трепетом бьется сейчасТы понимаешь, что весь мир объединяется в решениях ради здоровья. Я хочу, чтобы в каждом уголке планеты было максимум счастья и здоровья Поэтому используем карантин как меру безопасности и как возможность побыть дома и заняться вопросами, на которые не хватало времени в обычной жизни. ⠀ Помнит Изменения начинаются с себя. Если каждый из нас будет проявлять осознанность и ответственность — мы быстренько победим все вирусы ⠀ Итак: предпринимаем самые простые меры, чтобы обезопасить себя и других: ⠀ Мыть руки с мылом, долго и тщательно. И чаще дезинфицировать телефон, который вы трогали на улице. ⠀ Избегайте скопления людей. У нас сейчас есть возможность немного сбавить свой ритм жизни, больше времени проводить с близкими людьми, смотреть вместе фильмы, общаться и строить планы. ⠀ Придерживайтесь основных советов специалистов. Если заметите симптомы недомогания - сразу же звоните семейному доктору! ⠀ Занимайтесь профилактикой. Дышите свежим воздухом, занимайтесь спортом (желательно на воздухе или дома) и кушайте свежие фрукты и овощи ⠀ Пейте больше воды. Вода — это жизнь! ⠀ Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, родителей и бабушек с дедушками. ⠀ Будьте осознанными. И я верю, что скоро все будет хорошо ⠀ Как только закончится карантин, мы с вами вживую увидимся на моих концертах, а пока что мы с вами в онлайне! Здоровья всем. Хотите подборки фильмов/сериалов/книг от меня?

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Щоб убезпечитися від інфікування, зірка радить ретельно мити руки з милом та часто дезінфікувати телефон. Також слід уникати скупчення людей. Зараз є час, який можна використати для того, щоб побути з близькими, дивитися разом фільми, спілкуватися і будувати плани.

Настя наголосила на тому, що при перших симптомах недуги варто одразу телефонувати до сімейного лікаря. Проте, не слід забувати за профілактику. Потрібно дихати свіжим повітрям, займатися спортом (звісно, що бажано робити це вдома), їсти свіжі овочі та фрукти (перед цим ретельно їх помити).

Пийте більше води. Вода – це життя! Бережіть своє здоров'я і своїх близьких. Будьте усвідомленими. Я вірю, що скоро все буде добре. Тільки-но закінчиться карантин, ми з вами наживо побачимося на концертах, а поки що – в онлайн-режимі. Здоров'я всім, – підписала фотографію Каменських.

Артистка, як завжди, виглядає неперевершено. На знімку вона зображена у білому светрі та рваних синіх джинсах. На обличчі в знаменитості ніжний макіяж з акцентом на очах, а волосся вкладене в звичну для NK зачіску.

Ешлі Грем дала поради, як з користю провести час карантину

Зазначимо, станом на 16 березня в Україні підтвердили 7 випадків зараження коронавірусом та 1 смерть від цієї недуги. Громадян радять дотримуватися карантину та залишатися вдома.

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Карантин, Настя Каменских, Артистка, Шоу-биз, НК, Поради.
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