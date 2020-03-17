Ешлі Грем дала поради, як з користю провести час карантину

Новини шоу бізнесу:Світові зірки одне за одним наповнюють стрічку інстаграму дописами, у яких розкривають власні плани на час тривалого карантину.

Так, молода матуся Ешлі Грем насолоджується спільним часом з сином та чоловіком, проте не приховує, що сьогодні всім доводиться відчувати чималий психологічни тиск.

На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала чуттєвий знімок, на якому позує разом з новонародженим сином, який з'явився на світ 18 січня. Судячи з усього, саме зараз Ешлі Грем зможе повноцінно присвятити себе родині.

Так, зірка не приховує насолоди від того, що розділяє свій час разом з чоловіком Джастіном та малюком Айзеком. Проте вона розуміє, що повна ізоляція від соціуму може стати значним психологічним випробуванням. Сама Ешлі Грем переконана, що лише віра у краще та підтримка допоможе здолати всі перешкоди на шляху до звичного життя без паніки та загрози смертельної недуги.

Я вважаю, що нам важливо залишатися позитивними, урівноваженими, спокійними та надалі підтримувати одне одного. Також важливо поставитися до цього серйозно, – наголосила модель plus-size.

Зірка порадила всім фоловерам ізолюватися від масового скупчення людей та працювати з дому, якщо є така можливість: "Навіть якщо ви молоді та здорові, нам необхідно виконувати свою роль і захищати інших, особливо людей похилого віку та тих, хто має слабкий імунітет".

Ешлі Грем наголосила, що нині її думки поряд з тими, хто залишився у скрутному становищі через брак коштів. Вона публічно висловила вдячність лікарям, які невтомно ризикують здоров'ям та щодня рятують життя хворих у всьому світі.