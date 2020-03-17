Ешлі Грем дала поради, як з користю провести час карантину

Так, молода матуся Ешлі Грем насолоджується спільним часом з сином та чоловіком, проте не приховує, що сьогодні всім доводиться відчувати чималий психологічни тиск.
На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала чуттєвий знімок, на якому позує разом з новонародженим сином, який з'явився на світ 18 січня. Судячи з усього, саме зараз Ешлі Грем зможе повноцінно присвятити себе родині.
Так, зірка не приховує насолоди від того, що розділяє свій час разом з чоловіком Джастіном та малюком Айзеком. Проте вона розуміє, що повна ізоляція від соціуму може стати значним психологічним випробуванням. Сама Ешлі Грем переконана, що лише віра у краще та підтримка допоможе здолати всі перешкоди на шляху до звичного життя без паніки та загрози смертельної недуги.
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The times we are in feel surreal and have put everything into perspective. I’m using this time to appreciate the family time I get to enjoy with Justin and Issac. But we have to acknowledge that it’s a big adjustment to stay inside all day, so remember to also check in and take care of your mental health. Though the times are tough I choose to hold on to comfort given in the eternal command, “Fear not.” I have faith for the now and faith for the future. As we know faith without the necessary work behind it doesn’t mean much. I believe it’s important for us to remain positive, level-headed, calm, and to continue to support each other. It’s also important to take this seriously; if your job allows, socially distance yourself. Even if you’re young and healthy it’s up to all of us to do our part and protect others, especially the elderly and immunocompromised. I also want to shine a light on those who don’t have the option of staying home from work, those who are missing vital pay checks, and the children who are missing out on free or reduced lunches they depend on at school. Thank you to the healthcare workers who are working tirelessly and risking their own health to protect us all. We’re all in this together, so in the spirit of “love thy neighbor” let’s lead with love and kindness
Я вважаю, що нам важливо залишатися позитивними, урівноваженими, спокійними та надалі підтримувати одне одного. Також важливо поставитися до цього серйозно, – наголосила модель plus-size.
Зірка порадила всім фоловерам ізолюватися від масового скупчення людей та працювати з дому, якщо є така можливість: "Навіть якщо ви молоді та здорові, нам необхідно виконувати свою роль і захищати інших, особливо людей похилого віку та тих, хто має слабкий імунітет".
Ешлі Грем наголосила, що нині її думки поряд з тими, хто залишився у скрутному становищі через брак коштів. Вона публічно висловила вдячність лікарям, які невтомно ризикують здоров'ям та щодня рятують життя хворих у всьому світі.