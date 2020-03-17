Алла Костромічова не може повернутися додому через скасування рейсів

Новини шоу бізнесу:Від сьогодні, 17 березня, Україна припиняє авіасполучення на два тижні.

Так, громадяни мали змогу повернутися на батьківщину до півночі. Проте іменита модель Алла Костромічова стала заручницею ситуації, оскільки її рейс з Мюнхена скасували.

Про інцидент зірка розповіла на особистій сторінці в інстаграмі. Алла Костромічова пояснила, що на час епідемії вона перебувала у Нью-Йорку. Проте її політ передбачав пересадку у Мюнхені. Вже в аеропорту пасажири дізналися, що рейс скасували, а повітряний простір України – закритий.

Алла Костромічова наголосила, що тепер вона та інші громадяни, які очікували на переліт, опинилися на вулиці. Вона наголосила, що всі пасажири заздалегідь придбали квитки, аби опинитися в Україні до закриття авіасполучення.

Переглянути цей допис в Instagram Barre... Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 7 Бер 2020 р. о 11:13 PST

Багато рейсів, які мали б вилетіти і прилетіти до Києва до півночі, так і не вилетіли. Наш рейс скасували, і ми застрягли в Мюнхені. Україна закрила повітряний простір, а в Німеччині введений надзвичайний стан, зачиняються всі готелі. Людям, у яких була лише одна ніч, щоб дістатися додому, завтра вже нікуди йти, – пояснила модель.

Зірка звернулася до чинної влади особисто, аби вона відреагувала на ситуацію та відправила літак за громадянами, які стали заручниками обставин. Від імені всіх тих, хто зараз вимушено перебуває в Німеччині вона запевнила, що пасажири готові провести наступні 14 днів на карантині та в самоізоляції.

У консульстві України в Німеччині вже сформували список громадян, які перебувають у Мюнхені. Туди входить 250 осіб. Тепер всі вони чекають рішення з Києва.