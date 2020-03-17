Голлівудське подружжя Генксів одужали від коронавірусу (Відео)

Новини шоу бізнесу:Пара до цього перебувала в австралійському шпиталі та наразі покинула госпіталь.

Як повідомив їхній син Чет Генкс на інстаграм-сторінці, його батьки почуваються значно краще після лікування, а їхньому життю нічого не загрожує. Однак хлопець переконує, що Том Генкс та Рита Вілсон проведуть час на домашньому карантині. Оселиться подружжя у власному будинку в Австралії.

"Швидке відновлення моєї рідні, вони вже не у госпіталі. Звичайно, вони все ще перебувають на домашньому карантині, однак почуваються вже значно краще. Так що це полегшення", – зазначив син Тома Генкса.

Окрім цього, він звернувся до прихильників зіркового батька, які зчинили паніку після госпіталізації. У час пандемії коронавірусу Чет порадив усім зберігати спокій, стежити за здоров'ям та дбати про себе і своїх рідних.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений (@chethanx) 16 Бер 2020 р. о 5:02 PDT

Як відомо, коронавірус у 63-річного Тома Генкса Том Генкс з дружиною заразилися коронавірусом та його коханої виявили 12 березня. Про це повідомив сам актор, який додав, що буде з дружиною Ритою перебувати у шпиталі стільки, скільки скажуть лікарі. Подружжя відповідально віднеслось до епідемії, тому Том та Рита додали, що будуть дотримуватись карантину, щоб не наражати на небезпеку інших.

Новина про інфікованих зірок сколихнула мережу, а тисячі прихильників засипали сторінку актора словами підтримки та занепокоєння. Паніку вгамував син пари, який запевнив, що з його батьками все гаразд.

Том Генкс та Рита Вілсон – не єдині знаменитості, у яких виявили коронавірус. З недугою борються Софі Трюдо, глава корпорації Universal Music Group Лучіан Грейндж, а також актори Ідріс Ельба, Крістофер Гів'ю, Рейчел Меттьюз, Ольга Куриленко. Загалом кількість інфікованих у світі сягає 180 000, а померли від пневмонії вже понад 7 000 людей.