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Співак Джаред Лето провів 12 днів поза цивілізацією

Співак Джаред Лето провів 12 днів поза цивілізацією
13:39 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Через стрімке поширення коронавірусу, 48-річний американський музикант та актор відновлював своє емоційне здоров'я в пустелі.

Лише повернувшись після 12-денної медитацій, Джаред Лето дізнався про пандемію.

Зіркові колеги Джареда Лето з дня у день скасовують заплановані заходи, залишаються на вимушеному карантині та допомагають матеріально тим, хто потрапив під спалах вірусу. Проте для американського артиста події останніх тижнів стали справжнім відкриттям. 

Як повідомив Джаред Лето у своєму твіттері, вчора, 16 березня, він повернувся до повноцінного життя у цивілізації. Справа в тому, що останні 12 днів він провів у медитації в пустелі. Актор був ізольований від зовнішнього світу та тільки зараз дізнався, що більшість країн охопила пандемія коронавірусу. 

Вау. 12 днів тому я почав медитацію в тиші посеред пустелі. Ми були повністю ізольовані від світу. Ніяких телефонів, засобів комунікації. І навіть не підозрювали, що відбувається за межами цієї пустелі. Все так змінилося, – прокоментував Джаред Лето. 

Він зазначив, що йому постійно приходять повідомлення від друзів, які поступово вводять його у суть останніх подій. Сам зірковий артист поспішив вберегти фанів від загрози захворювання та порадив зберігати спокій: "Відправляю вам позитивну енергію. Залишайтеся вдома в безпеці". 

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Зауважимо, що станом на 17 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 7 174 людей. Загальна кількість інфікованих – 182 764 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 79 тисяч людей.

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Медитация, Пандемия, Цивилизация, Джаред Лето, Пустиня, Актор, Співак, Коронавірус.
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