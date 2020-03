Співак Джаред Лето провів 12 днів поза цивілізацією

Лише повернувшись після 12-денної медитацій, Джаред Лето дізнався про пандемію.

Як повідомив Джаред Лето у своєму твіттері, вчора, 16 березня, він повернувся до повноцінного життя у цивілізації. Справа в тому, що останні 12 днів він провів у медитації в пустелі. Актор був ізольований від зовнішнього світу та тільки зараз дізнався, що більшість країн охопила пандемія коронавірусу.

Wow. 12 days ago I began a silent meditation in the desert. We were totally isolated. No phone, no communication etc. We had no idea what was happening outside the facility.