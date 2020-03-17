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Співак Сергій Шнуров в ефірі інтерв'ю засумнівався, чий Крим (Відео)

Співак Сергій Шнуров в ефірі інтерв'ю засумнівався, чий Крим (Відео)
13:33 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Скандально відомий російський музикант Сергій Шнуров нещодавно оголосив про намір розпочати політичну кар'єру.

Свої погляди він висловив в ефірі радіостанції "Комсомольська правда". На запитання Тіни Канделакі про приналежність Криму він відповів неоднозначно.

Один з найпровокаційніших представників російського шоу-бізнесу виконавець Сергій Шнуров вирішив податися у політику, ставши членом партії "Партія Роста". Власні погляди на міжнародну ситуацію та уряд Росії виконавець висловив під час бліцопитування Тіни Канделакі. 

У прямому ефірі ведуча поставила Шнурову питання, кому належить Крим. Молодий політик наважився дати відповідь лише після 10-секундної мовчанки і, судячи з усього, він не розділяє позицію чинної влади: "Поживемо – побачимо".

Крім того, він висловив особисте ставлення до президента Росії Володимира Путіна: "Був красенем до того моменту, як пішов у політику". Не менш провокативним стало запитання про те, чи залишаються українці друзями для країни-агресора, яка впродовж 6 років веде війну на Сході нашої держави. Так, Сергій Шнуров зазначив, що українці залишаються друзями "більше, ніж сирійці", а Донбас – Україна. 

Варто зазначити, що раніше лідер гурту "Ленінград" публічно висміяв слова Володимира Путіна Може всім роздати пі*ди: Шнуров яскраво висміяв курйозну заяву Путіна про зумисне нарощення озброєння країни, яке Росія не планує використовувати за призначенням.

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Що відомо про Сергія Шнурова?

Фронтмен російського гурту "Ленінград" перебуває у базі українського "Миротворця". У серпні 2016 року колектив виступив на музичному фестивалі "Золота балка" в окупованому Севастополі. Згодом сам Сергій Шнуров заявив, що не вважає за потрібне підтримувати зв'язки між Україною та Росією. Музикант не збирався гастролювати нашою державою, адже переконаний, що такий вчинок не оцінить як українське, так і російське суспільство. Таким чином, співак не мав бажання власною творчістю висловлювати жодних політичних жестів.

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Все по темі:

Тина Канделаки, Политика, Ленинград, Крим, Донбас, Миротворец, Співак, Карє'ра, Висловився.
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