Співачка MamaRika показала перші фото з таємного весілля у Тайланді (Фото, Відео)

Новини шоу бізнесу:Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) таки вийшла заміж.

Клятвами з обранцем – гумористом і ведучим Сергієм Середою – вона обмінялась на безлюдному острові Таїланду.

У коментарі ТСН MamaRika пояснила, що хотіла влаштувати закрите свято тільки для двох. Сергій Середа підтримав кохану та обмінявся з нею клятвами на безлюдному острові Панган, що належить до Таїланду. Серед очевидців свята були тільки чоловік, який провів церемонію, і фотограф.

"Ми вирішили сховатися від усіх та втекти на острів. Це було принципово важливо для того, щоб нас ніщо не відволікало і ми належали тільки одне одному", – пояснила MamaRika.

До арки з тропічними рослинами та квітами наречена вийшла у розкішній мереживній сукні від італійського бренду Tina Valerdi. Вбрання MamaRika було у трендовому стилі бохо, що гармонійно дивилось на фоні екзотичних пейзажів. Водночас Сергій Середа постав на весільних фото у лляному костюмі, що складався зі штанів та камізельки. Наречені обмінялись клятвами босоніж на березі Сіамської затоки.

Переглянути цей допис в Instagram Мы это сделали! Допис, поширений Сергей Середа (@serega_sereda) 17 Бер 2020 р. о 1:54 PDT

"Все минуло дуже романтично і дуже інтимно, я проридала всю церемонію. Після цього ми дуже зблизилися і наші стосунки стали ще більш трепетними та піднесеними. Прийшло усвідомлення, що потрібно берегти цей дар, який нам подарував Бог", – додала артистка.

Вже після урочистої частини співачка MamaRika змінила вбрання на білосніжну мінісукню. З Сергієм Середою вона взяла участь у колоритній фотосесії. Окрім цього, новоспечене подружжя показало й досить пікантні кадри, зроблені в готельному номері.

На острові MamaRika зняла і чуттєвий кліп, у якому зізналась Сергію Середі у коханні. Трек Maemo вже підкорює мережу.