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Співачка MamaRika показала перші фото з таємного весілля у Тайланді (Фото, Відео)

Співачка MamaRika показала перші фото з таємного весілля у Тайланді (Фото, Відео)
13:26 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) таки вийшла заміж.

Клятвами з обранцем – гумористом і ведучим Сергієм Середою – вона обмінялась на безлюдному острові Таїланду.

У коментарі ТСН MamaRika пояснила, що хотіла влаштувати закрите свято тільки для двох. Сергій Середа підтримав кохану та обмінявся з нею клятвами на безлюдному острові Панган, що належить до Таїланду. Серед очевидців свята були тільки чоловік, який провів церемонію, і фотограф.

"Ми вирішили сховатися від усіх та втекти на острів. Це було принципово важливо для того, щоб нас ніщо не відволікало і ми належали тільки одне одному", – пояснила MamaRika.

 
 
 
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Це сталося- тепер ми одружені!Щастю немає меж ! . З.И.Деталі дивись за посиланням у профілі. Photo @efanovs Dress @tinavalerdi_official

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

До арки з тропічними рослинами та квітами наречена вийшла у розкішній мереживній сукні від італійського бренду Tina Valerdi. Вбрання MamaRika було у трендовому стилі бохо, що гармонійно дивилось на фоні екзотичних пейзажів. Водночас Сергій Середа постав на весільних фото у лляному костюмі, що складався зі штанів та камізельки. Наречені обмінялись клятвами босоніж на березі Сіамської затоки. 

 
 
 
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Мы это сделали!

Допис, поширений Сергей Середа (@serega_sereda)

"Все минуло дуже романтично і дуже інтимно, я проридала всю церемонію. Після цього ми дуже зблизилися і наші стосунки стали ще більш трепетними та піднесеними. Прийшло усвідомлення, що потрібно берегти цей дар, який нам подарував Бог", – додала артистка.

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Вже після урочистої частини співачка MamaRika змінила вбрання на білосніжну мінісукню. З Сергієм Середою вона взяла участь у колоритній фотосесії. Окрім цього, новоспечене подружжя показало й досить пікантні кадри, зроблені в готельному номері. 

На острові MamaRika зняла і чуттєвий кліп, у якому зізналась Сергію Середі у коханні. Трек Maemo вже підкорює мережу. 

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Instagram, Фото, Тайланд, MamaRika, Співачка, Відео, Подробиці, Сергій Середа, Одружилися.
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