Топ-5 рецептів швидких здорових сніданків

Новини шоу бізнесу:Із усього різноманіття рецептів ми обрали для вас найбільш смачні та прості у приготуванні.

Стандартний сніданок українця - це яєшня, вівсянка із родзинками, а то й просто філіжанка кави. Такі страви швидко набридають, а це впливає і на настій упродовж дня.

Запечені авокадо із яйцем, беконом і сиром

За словами експертів, якщо їсти два яйця на день, організм отримає потрібну кількість холіну. Це забезпечить комунікацію клітин головного мозку, а значить ви не ризикуватимете втратити пам’ять надто рано.

Зрештою, така страва допоможе перетворити банальну яєшню на цікавий і фотогенічний сніданок.

Інгрідієнти:

1 середнє авокадо

2 курячих яйця

1 шматочок смаженого бекону

Знежирений сир

дрібка солі

Приготування:

Нагрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм; Розріжте авокадо навпіл і вздовж, у середину половинок розбийте по одному курячому яйцю; Бекон поріжте дрібними шматочками, а сир - натріть на мілкій терці; Посипте авокадо зверху сиром і додайте бекон, після - легенько посоліть; Готуйте 14-16 хвилин і подавайте теплим.

Бананові оладки

Це найпростіший рецепт, який тільки монжа вигадати. Звісно, після яєшні. Всього три інгредієнти, кілька маніпуляцій з пательнею - і страва готова.

Інгрідієнти:

2 банани

6 ст.л. вівсянки

1 куряче яйце

Приготування:

Очистіть банани та натріть їх на терці. Також їх можна подрібнити у блендері; Додайте вівсянку до бананів. Її також можна попередньо перемолоти у борошно в блендері; Далі додайте яйце та добре перемішайте; Нагрійте пательню та викладіть тісто невеликими кружечками. Коли оладки підсмажаться з одного боку, обережно переверніть їх лопаткою та доведіть до готовності;

Подавайте теплими із медом.

Лінива вівсянка в банці

Прекрасний сніданок для тих, кому ніколи готувати зранку. Увечері засипте вівсянку в банку і залийте кефіром або натуральним йогуртом. Залиште на ніч в холодильнику. Вранці додайте в кашу улюблені фрукти, сухофрукти, мед або горіхи.

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Не рекомендується готувати кашу з пластівців швидкого приготування. Від них організм не отримає нічого корисного, крім порожніх калорій.

Тости з авокадо

Авокадо можна назвати чудовим продуктом через високий вміст корисних амінокислот, вітамінів і мінералів. Зробіть тости з цільнозернового хліба, очистіть і подрібніть ½ авокадо в кашку. Намажте масою тост. Покладіть зверху яйце і колечко з помідора.

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