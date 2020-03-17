Топ-5 рецептів швидких здорових сніданків

Стандартний сніданок українця - це яєшня, вівсянка із родзинками, а то й просто філіжанка кави. Такі страви швидко набридають, а це впливає і на настій упродовж дня.
Запечені авокадо із яйцем, беконом і сиром
За словами експертів, якщо їсти два яйця на день, організм отримає потрібну кількість холіну. Це забезпечить комунікацію клітин головного мозку, а значить ви не ризикуватимете втратити пам’ять надто рано.
Зрештою, така страва допоможе перетворити банальну яєшню на цікавий і фотогенічний сніданок.
Інгрідієнти:
1 середнє авокадо
2 курячих яйця
1 шматочок смаженого бекону
Знежирений сир
дрібка солі
Приготування:
Нагрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм;
Розріжте авокадо навпіл і вздовж, у середину половинок розбийте по одному курячому яйцю;
Бекон поріжте дрібними шматочками, а сир - натріть на мілкій терці;
Посипте авокадо зверху сиром і додайте бекон, після - легенько посоліть;
Готуйте 14-16 хвилин і подавайте теплим.
Бананові оладки
Це найпростіший рецепт, який тільки монжа вигадати. Звісно, після яєшні. Всього три інгредієнти, кілька маніпуляцій з пательнею - і страва готова.
Інгрідієнти:
2 банани
6 ст.л. вівсянки
1 куряче яйце
Приготування:
Очистіть банани та натріть їх на терці. Також їх можна подрібнити у блендері;
Додайте вівсянку до бананів. Її також можна попередньо перемолоти у борошно в блендері;
Далі додайте яйце та добре перемішайте;
Нагрійте пательню та викладіть тісто невеликими кружечками. Коли оладки підсмажаться з одного боку, обережно переверніть їх лопаткою та доведіть до готовності;
Подавайте теплими із медом.
Лінива вівсянка в банці
Прекрасний сніданок для тих, кому ніколи готувати зранку. Увечері засипте вівсянку в банку і залийте кефіром або натуральним йогуртом. Залиште на ніч в холодильнику. Вранці додайте в кашу улюблені фрукти, сухофрукти, мед або горіхи.
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Не рекомендується готувати кашу з пластівців швидкого приготування. Від них організм не отримає нічого корисного, крім порожніх калорій.
Тости з авокадо
Авокадо можна назвати чудовим продуктом через високий вміст корисних амінокислот, вітамінів і мінералів. Зробіть тости з цільнозернового хліба, очистіть і подрібніть ½ авокадо в кашку. Намажте масою тост. Покладіть зверху яйце і колечко з помідора.
Запечене яблуко з корицею
Інгредієнти:
- 1 яблуко;
- мюслі;
- кориця;
- 60 мл молока.
Приготування:
Яблуко натираємо на крупну тертку. Додаємо мюслі, корицю і молоко. Ставимо у мікрохвильову піч на 2 хв. Сніданок готовий.
Смачного!