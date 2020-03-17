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Топ-5 рецептів швидких здорових сніданків

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Топ-5 рецептів швидких здорових сніданків
12:33 Сьогодні Телеграф espreso.tv Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Із усього різноманіття рецептів ми обрали для вас найбільш смачні та прості у приготуванні.

Стандартний сніданок українця - це яєшня, вівсянка із родзинками, а то й просто філіжанка кави. Такі страви швидко набридають, а це впливає і на настій упродовж дня.

Запечені авокадо із яйцем, беконом і сиром

За словами експертів, якщо їсти два яйця на день, організм отримає потрібну кількість холіну. Це забезпечить комунікацію клітин головного мозку, а значить ви не ризикуватимете втратити пам’ять надто рано.

Зрештою, така страва допоможе перетворити банальну яєшню на цікавий і фотогенічний сніданок.

Інгрідієнти:

  • 1 середнє авокадо

  • 2 курячих яйця

  • 1 шматочок смаженого бекону

  • Знежирений сир

  • дрібка солі

Приготування:

  1. Нагрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм;

  2. Розріжте авокадо навпіл і вздовж, у середину половинок розбийте по одному курячому яйцю;

  3. Бекон поріжте дрібними шматочками, а сир - натріть на мілкій терці;

  4. Посипте авокадо зверху сиром і додайте бекон, після - легенько посоліть;

  5. Готуйте 14-16 хвилин і подавайте теплим.

Бананові оладки

Це найпростіший рецепт, який тільки монжа вигадати. Звісно, після яєшні. Всього три інгредієнти, кілька маніпуляцій з пательнею - і страва готова.

Інгрідієнти:

  • 2 банани

  • 6 ст.л. вівсянки

  • 1 куряче яйце

Приготування:

  1. Очистіть банани та натріть їх на терці. Також їх можна подрібнити у блендері;

  2. Додайте вівсянку до бананів. Її також можна попередньо перемолоти у борошно в блендері;

  3. Далі додайте яйце та добре перемішайте;

  4. Нагрійте пательню та викладіть тісто невеликими кружечками. Коли оладки підсмажаться з одного боку, обережно переверніть їх лопаткою та доведіть до готовності;

Подавайте теплими із медом.

Американський дієтолог Крістофер Гарнер розповів, які продукти не можна вживати на голодний шлунок.

Лінива вівсянка в банці

Прекрасний сніданок для тих, кому ніколи готувати зранку. Увечері засипте вівсянку в банку і залийте кефіром або натуральним йогуртом. Залиште на ніч в холодильнику. Вранці додайте в кашу улюблені фрукти, сухофрукти, мед або горіхи.

Не рекомендується готувати кашу з пластівців швидкого приготування. Від них організм не отримає нічого корисного, крім порожніх калорій.

Тости з авокадо

Авокадо можна назвати чудовим продуктом через високий вміст корисних амінокислот, вітамінів і мінералів. Зробіть тости з цільнозернового хліба, очистіть і подрібніть ½ авокадо в кашку. Намажте масою тост. Покладіть зверху яйце і колечко з помідора.

Запечене яблуко з корицею

Інгредієнти:

- 1 яблуко;

- мюслі;

- кориця;

- 60 мл молока.

Приготування:

Яблуко натираємо на крупну тертку. Додаємо мюслі, корицю і молоко. Ставимо у мікрохвильову піч на 2 хв. Сніданок готовий.

Смачного!

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Здоровья, Авокадо, Сніданки, Найсмачніші сніданки, Швидкі сніданки.
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