Скачать
Четвер, 02.04.2020
В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби
В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби
Серед хворих на коронавірус на Тернопільщині семеро дітей
Серед хворих на коронавірус на Тернопільщині семеро дітей
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)

Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)

Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)
13:08 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:За годину кліп вже встигло побачити майже 30 тисяч слухачів.

Відеокліп розпочався зі слів перського поета Джалаладдіна Румі, що жив у ХІІІ столітті.

"Цей світ – Гори, а наші вчинки – крики: відлуння від нашого крику в горах завжди повертається до нас", – зазначається в епіграфі до відео.

Режисером відеороботи став Мітті Місюра. У кліпі багато вогню, емоцій та зелені, а фронтвумен гурту Юлія Саніна постала в образі національної героїні Франції Жанни Д’Арк. Сюжет відеокліпу зображує початок революції, солістка гурту серед палаючих машин бігає з мечем.

В одному зі своїх інтерв’ю Юлія Саніна розповідала, що для цього відеокліпу стилісти хотіли, аби вона постала лисою без волосся, втім від такої шаленої ідеї вокалістка відмовилася.

Відеокліп на пісню "Гора" увійде до нового альбому, реліз якого запланований на 2021 рік. В цьому ж році гурт The Hardkiss дасть великий концерт на НСК Олімпійський, який присвячений 10-річчю створення колективу.

Учасники гурту кажуть, що новий альбом поки що немає назви, втім буде присвячений чистому, зеленому та живому. Відомо, що у лютому цього року гурт The Hardkiss почав співпрацю зі Світовим фондом природи WWF Україна.

Зірка "Пліткарки" вдруге вагітна (Фото)

Колектив підтримує програму фонду Вільні річки УКРАЇНИ. LET IT FLOW! Програма опікується вивченням та збереженням природного стану цінних заплав річок, демонтажем застарілих гребель і дамб для відновлення річищ і вільної течії, шляхів міграції та місць нересту риб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Гора, Видеоклип, The Hardkiss, Юлия Санина, Прем'єра, Гурт.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Добірка привітань в картинках з добрим ранком
02 Мінкультури затвердило список закладів, що працюють онлайн
03 У "Валенсії" поступово одужують футболісти
04 В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби
05 У період карантину Укрзалізниця буде безкоштовно перевозити правоохоронців
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США заморожує поставки медичних засобів захисту закордон
США заморожує поставки медичних засобів захисту закордон
За останню добу на Сумщині виявили 7 нових випадків коронавірусу
За останню добу на Сумщині виявили 7 нових випадків коронавірусу
На Рівненщині з 16 хворих на коронавірус 4 знаходяться в реанімації
На Рівненщині з 16 хворих на коронавірус 4 знаходяться в реанімації
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся