Новини культури:Хореографом-постановником відеороботи став Шин Лью, який і знявся в кліпі.

Канадський поп-співак Джастін Бібер представив кліп на пісню At Least For Now.

Режисером відеокліпу, дія якого відбувається на вершині гори, виступив Нік Демура, який працював з Бібером у турі Believe в якості креативного директора.

Бібер випустив відразу два танцювальні кліпи на пісні All Around Me і Habitual.