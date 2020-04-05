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Українці записали кавер на американський хіт "Quarantine" (Відео)

Українці записали кавер на американський хіт "Quarantine" (Відео)
09:14 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Оригінал пісні зібрав на YouTube вже понад 1,6 млн переглядів.

Журналіст Руслан Горовий і фронтмен гурту "Широкий Лан" Святослав Бойко записали україномовний кавер на пісню "Карантин" американських ветеранів Мета Беста і Тіма Монтани, яка за лічені дні стала хітом на YouTube.

Ролик з кадрами запису треку "Карантин" з'явився на YouTube-каналі Руслана Горового.

У своїй версії пісні приятелі закликають українців залишатися вдома, не піддаватися паніці і піклуватися один про одного: "Карантин, карантин. Ти насправді не один. В самоізоляції тисячі родин".

Що ж стосується оригіналу, пісня американців "Quarantine" вже зібрала на YouTube понад 1,6 млн переглядів.

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Судячи з коментарів під відео, людям найбільше сподобався рядок з приспіву "Quarantine, quarantine, drinking whiskey like vaccine" (Карантин, карантин - пийте віскі, як вакцину).

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Все по темі:

YouTube, Кавер, Широкий лан, Святослав Бойко, Quarantine, Руслан Горовий.
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