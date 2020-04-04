PRIME Orchestra переспівали хіт Біллі Айліш "Bad Guy" (Відео)

Новини культури:У записі ролика взяли участь 25 музикантів з різних куточків України.

Учасники українського сімфошоу-колективу PRIME Orchestra взяли участь у флешмобі #StayAtHome і підтримали українців на карантині ефектним кавером на хіт Bad Guy співачки Біллі Айліш, який записали в режимі онлайн.

У записі ролика одночасно взяли участь 25 музикантів з різних куточків України - Харкова, Чернівців, Полтави, Києва та інших міст. Запис всіх партій і монтаж ролика зайняли дев'ять днів.

Найбільшу складність в процесі роботи над роликом викликав звук, адже електроінструменти записувалися через звукову карту, а акустичні - просто на мобільні телефони.

Як відзначили учасники PRIME Orchestra, головний меседж їх онлайн-перформансу - важливість підтримувати один одного у дні самоізоляції і залишатися вдома до закінчення карантину.