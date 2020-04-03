Дизайнер Серджіо Россі помер за невідомих причин

Новини шоу бізнесу:84-річний дизайнер Серджіо Россі помер в Італії. До шпиталю він потрапив за кілька днів до смерті.

Медики підозрюють, що у культового модельєра був коронавірус.

Про смерть культового дизайнера та власника бренду взуття Sergio Rossi повідомляє італійське видання WWD. За даними журналістів, 84-річний Серджіо Россі звернувся за допомогою до медиків у місті Чезена. За лічені дні після госпіталізації модельєр помер.

Коли та де відбудеться прощання з кутюр'є, наразі невідомо. Не розголошують і офіційних причин смерті Серджіо Россі.

Серджіо Россі народився в 1935 році в Сан-Мауро-Пасколі – одному з головних взуттєвих регіонів Італії. Тому було й не дивно, що він вирішив створювати бездоганні аксесуари та взуття для модниць в усьому світі. У 1960-их Серджіо Россі запустив торгову марку та почав співпрацю з такими легендарними брендами як Versace та Dolce & Gabbana.

"Він любив жінок і міг вічно захоплюватись їхньою унікальністю та грацією. Серджіо завжди задавав тренд і мав чудовий смак. Його взуття завжди носили перші модниці світу, але він не був задоволений результатом і доводив вироби до бездоганності. Взуття ніколи не було для нього просто аксесуарами", – розповів виконавчий директор бренду Рікардо Шютто.

Важливо. Станом на 3 квітня від коронавірусу померло 53 160 людей. Італія залишається другою країною за кількістю інфікованих. Першість у статистиці ВООЗ має США. Загалом COVID-19 виявили у 1 016 401 людини.