Через 12 років "мовчання" Ліндсі Лохан повертається на сцену

Вперше за 12 років зірка готує до випуску нову пісню, яку символічно назвала Back to Me.
Про це сама Ліндсі Лохан оголосила на інстаграм-сторінці. Артистка зізналась, що прем'єра нової композиції запланована на п'ятницю, 3 квітня. А щоб підігріти цікавість меломанів до новинки, вона опублікувала фрагмент ритмічного треку.
"Ця пісня про те, як заново відкрити і прийняти себе, відгородитися від шуму, рухатися вперед і дозволити минулому піти. Жити в теперішньому!" – поділилась Ліндсі Лохан.
Про повернення у шоу-бізнес артистка оголосила напередодні. Ліндсі Лохан опублікувала ролик з уривками її життя за останні кілька років. До відео ввійшли кадри її танцю у Греції, зйомки реаліті-шоу та будні з переслідуваннями папараці.
Варто додати, що Ліндсі Лохан вже давно не мала успішних проєктів. Її останній трек Bossy вийшов ще у 2008 році, а платівку A More Little Personal вона презентувала у 2005-му. Творчу паузу Ліндсі взяла і в акторській кар'єрі. У 2019 році вийшов фільм за її участю "Серед тіней", який отримав шквал критики від глядачів та експертів. Тепер же Ліндсі Лохан повернулась і має намір відновити свою популярність.