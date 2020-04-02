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Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19

Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
13:20 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американський музикант Адам Шлезінгер, який був засновником гуртів Fountains Of Wayne і Ivy, помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Йому було 52 роки.

Відомо, що музикант більше тижня перебував в одній з лікарень Нью-Йорка, де лікувався від ускладнень вірусу. Вже 1 квітня у мережі повідомили про його смерть. Про це йдеться у журналі Billboard.

Адам Шлезінгер був відомим музикантом, який за свою творчість отримав три премії Еммі, одну Греммі та навіть був номінований Оскар і Золотий глобус.. У його арсеналі нагород також були дві театральні премії Тоні, які він отримав за пісню до фільму Тома Генкса "Те, що ти робиш" (1996). 

У музиканта залишилося дві доньки, з дружиною він був розлучений.

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Відомо, що Нью-Йорк став одним з головних епіцентрів поширення коронавірусної інфекції у США, яка наразі займає першість у світі за кількістю підтверджених випадків захворювання. Станом на 1 квітня у США зафіксовано 215 тисяч випадків захворювань, з яких більше 5 тисяч летальних. 

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Адам Шлезингер, Американський музикант, Fountains Of Wayne, Ivy.
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Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
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