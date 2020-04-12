Дзідзьо виконав "Молитву за Україну” (Відео)

Однак вже тоді у музиканта з'явилась ідея записати також і Духовний Гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну храни". Прем'єра пісні відбулася 11 квітня.
Робота тривала у київському Будинку звукозапису – це єдине місце в Україні, де можна одночасно записати понад 100 музикантів та хористів. Відео вражаючого кліпу опублікували на ютуб-сторінці співака.
Робота над "Молитвою" завершилася в особливий день – на Благовіщення. Режисером відео став давній друг Михайла – Володимир Шурубура. Основною локацією обрали визначну пам‘ятку історії та духовності – Софіївський собор.
"Молитва за Україну" – це неземна надпотужна сила, яка допоможе усім українцям перейти ці непрості часи, що зараз випали на долю України й всього світу, – сказав Михайло Хома.
Деригенткою композиції була Оксана Линів. Вона є головною диригентка Оперного театру міста Грац (Австрія), арт-директоркою Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU, засновницею та арт-директоркою Міжнародного фестивалю LvivMozArt, Львів.
Текст пісні "Молитва за Україну”:
Дай йому волю,
Дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу,
І многая, Многая літа!
Що відомо про Дзідзьо?
Це український співак, композитор, актор, режисер і продюсер кіно. Кількість переглядів на його ютуб-каналі сягає понад 400 мільйонів. Він один з перших українських артистів, який зібрав концерт на стадіоні "Арена Львів", має десятки музичних нагород та три "Золоті Дзиґи" Української Кіноакадемії за фільми "DZIDZIO Контрабас" та "DZIDZIO перший раз".