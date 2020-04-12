Дзідзьо виконав "Молитву за Україну” (Відео)

Новини культури:Відомий український співак Михайло Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром України ще у різдвяний час почав працювати над проєкт "Державний Гімн України".

Однак вже тоді у музиканта з'явилась ідея записати також і Духовний Гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну храни". Прем'єра пісні відбулася 11 квітня.

Робота тривала у київському Будинку звукозапису – це єдине місце в Україні, де можна одночасно записати понад 100 музикантів та хористів. Відео вражаючого кліпу опублікували на ютуб-сторінці співака.

Робота над "Молитвою" завершилася в особливий день – на Благовіщення. Режисером відео став давній друг Михайла – Володимир Шурубура. Основною локацією обрали визначну пам‘ятку історії та духовності – Софіївський собор.

"Молитва за Україну" – це неземна надпотужна сила, яка допоможе усім українцям перейти ці непрості часи, що зараз випали на долю України й всього світу, – сказав Михайло Хома.

Деригенткою композиції була Оксана Линів. Вона є головною диригентка Оперного театру міста Грац (Австрія), арт-директоркою Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU, засновницею та арт-директоркою Міжнародного фестивалю LvivMozArt, Львів.

Текст пісні "Молитва за Україну”:

Дай йому волю,

Дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу,

І многая, Многая літа!

Що відомо про Дзідзьо?

Це український співак, композитор, актор, режисер і продюсер кіно. Кількість переглядів на його ютуб-каналі сягає понад 400 мільйонів. Він один з перших українських артистів, який зібрав концерт на стадіоні "Арена Львів", має десятки музичних нагород та три "Золоті Дзиґи" Української Кіноакадемії за фільми "DZIDZIO Контрабас" та "DZIDZIO перший раз".