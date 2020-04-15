Вийшов новий кліп Потапа на пісню "Додому", який він зняв на карантині

Щоб направити свою енергію у правильне русло, він вирішив створити нову пісню та кліп "Додому", який зняла його дружина Настя Каменських у їхньому маєтку. Раніше Настя Каменських теж зняла відеокліп на пісню "Карантин" Вслід за Потапом Каменських представила кліп на пісню “Карантин”: домашнє відео у домашніх умовах. Тепер же тенденцію вирішив підхопити і її чоловік, втім роль оператора він довірив своїй коханій. Прем'єра пісні і кліпу відбулася 15 квітня на ютуб-каналі виконавця. "Навіть коли ти закритий в чотирьох стінах зі своєю половинкою, житло перетворюється у в'язницю і атмосфера вимушеного ув'язнення не покидає, можна знайти способи відволіктися від проблем і розвеселити себе. Як це зробив ПТП, який записав новий трек і зняв на нього кліп у себе вдома", – йдеться в описі до відео.