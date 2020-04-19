На підтримку протидії COVID-19 відомі музиканти дають онлайн-концерти

Подія створена у співпраці з Леді Гагою включатиме концерти Аланіс Моріссетт, Андреа Бочеллі, Біллі Айліш, Елтона Джона, Пола Маккартні та інших.