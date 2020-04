Новини культури:Голлівудська актриса Кіра Найтлі продемонструвала свій особливий талант в прямому ефірі в Instagram.

Кінозірка підтримала ініціативу #HopeFromHome і взяла участь в Instagram-лайві, зігравши на зубах культовий хіт Yesterday групи The Beatles.

"Я думала, чим можу вас розважити, і нічого іншого мені не спало на думку. Я зіграю на зубах, адже це мій єдиний фірмовий трюк", — сказала Найтлі.

Вперше актриса продемонструвала свій прихований талант — гру на зубах під час вечірнього шоу Джиммі Феллона в березні 2019 року.

Тоді Найтлі виконала два хіти — Rain Drops Keep Falling on my head і Despacito.