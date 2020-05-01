Світлана Лобода презентувала сингл на нову пісню "Мій" (Аудіо)

Новини культури:Нову роботу співачка представила в ніч на 1 травня.

Епатажна українська співачка Світлана Лобода випустила новий сингл - "Мій".

Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram в ніч на 1 травня. Лобода зазначила, що пісня доступна для прослуховування на цифрових майданчиках.

"Вернись, мой сумасшедший мальчик! И пусть мы стали чуть постарше, я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне", - співає Світлана у новому синглі.

"Шикарний трек", "Світлано, це вогонь", "Ой, вже так зворушило", "Круто!", - коментують підписники нову роботу співачки.

Раніше Сем Сміт і Демі Ловато представили кліп на спільну пісню I'm Ready.