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П'ятниця, 01.05.2020
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Світлана Лобода презентувала сингл на нову пісню "Мій" (Аудіо)
Світлана Лобода презентувала сингл на нову пісню "Мій" (Аудіо)

Світлана Лобода презентувала сингл на нову пісню "Мій" (Аудіо)

Світлана Лобода презентувала сингл на нову пісню "Мій" (Аудіо)
11:48 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини культури:Нову роботу співачка представила в ніч на 1 травня.

Епатажна українська співачка Світлана Лобода випустила новий сингл - "Мій".

Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram в ніч на 1 травня. Лобода зазначила, що пісня доступна для прослуховування на цифрових майданчиках.

"Вернись, мой сумасшедший мальчик! И пусть мы стали чуть постарше, я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне", - співає Світлана у новому синглі.

"Шикарний трек", "Світлано, це вогонь", "Ой, вже так зворушило", "Круто!", - коментують підписники нову роботу співачки.

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Сингл, Instagram, Лобода, Прем'єра, Пісня, Музика, Світлана Лобода.
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