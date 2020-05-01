Фестиваль Atlas Weekend офіційно перенесли на 2021 рік через пандемію

Новини культури:Музичний фестиваль Atlas Weekend переноситься на 2021 рік, квитки зберігаються.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

"Через непідвладні нам обставини, Atlas Weekend перенесено на наступний рік. У зв’язку із пандемією COVID-19 ми не можемо наражати на ризик гостей, команду та артистів фестивалю, проводячи його цього літа. Нові дати Atlas Weekend: 6 – 11 липня 2021 року. Квитки, придбані на цьогорічний фестиваль, є дійсними на AW 2021", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз команда Atlas Weekend веде перемовини з усіма артистами, щоб вже заявлений лайнап було повністю збережено.

Також організатори пообіцяли, що наступного року до фестивалю приєднаються багато нових артистів.

Окрім цього в команді фестивалю повідомили, що розпочинають роботу над особливим осіннім спецпроєктом Atlas Weekend.