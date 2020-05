Музичний фестиваль Zaxidfest 2020 перенесено

Новини культури:Інформація про нові дати проведення с стане відома пізніше.

Музичний фестиваль Zaxidfest 2020, який планувався на 26-29 червня, відкладено.

Про це розповів його організатор Яків Матвійчук на сторінці в Facebook.

"Через всю цю ситуацію з карантином, звичайно, ми будемо переносити фестиваль. На жаль, зараз ніхто не може спрогнозувати, як буде. Але я вже розумію, що в кінці червня фестивалю не буде, це об'єктивна реальність", - зазначив Матвійчук.

"Я зараз працюю над перенесенням на кінець серпня або на початок вересня", - додав він.

Інформація стосовно нових дат проведення Zaxidfest оприлюднюватиметься на офіційних сторінках фестивалю в соцмережах.

Серед раніше заявлених на Zaxidfest 2020 артистів: The Devil Wears Prada, Sepultura, Being As An Ocean, Latexfauna, Karna, Хамерман знищує віруси, Курган & Агрегат.

Музичний фестиваль Zaxidfest проходить в селі Родатичі під Львовом. Це класичний опен-ейр із наметовим містечком у лісі, з великою кількістю додаткових активностей на свіжому повітрі.

Раніше УНІАН повідомляв, що популярний музичний фестиваль Atlas Weekend, який щорічно проводиться в Києві, переноситься на 2021 рік. Цього літа фестиваль не відбудеться.