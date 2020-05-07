Леді Гага назвала нову дату виходу альбому Chromatica

Американська співачка Леді Гага назвала дату виходу нового альбому під назвою Chromatica, який раніше був відкладений через пандемію коронавірусу.
Планувалося, що платівка повинна була вийти 10 квітня, а тепер реліз відбудеться 29 травня цього року, написала зірка у своєму інстаграмі.
До альбом увійдуть 16 пісень, в тому числі представлена раніше Stupid Love. В записі альбому взяв участь вокаліст OneRepublic Райан Теддер, який назвав його "найкрутішою штукою, яка вийде в 2020 році".
Як повідомляв УНІАН Lite, 25 березня Леді Гага оголосила про те, що вирішила відкласти вихід свого альбому на невизначений термін. Також співачці довелося відкласти концерти у Лас-Вегасі, заплановані на квітень і травень.