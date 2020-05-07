Маша Єфросиніна назвала ключову умову схуднення

Новини шоу бізнесу:Уже багато років телеведуча замінює перекуси овочевим супом-пюре.

Після скарг на інтернет-аферу з її ім'ям, Маша Єфросиніна запустила в Інстаграм рубрику про правильне харчування. У першому випуску телеведуча назвала один з важливих принципів раціону, який допомагає їй "обдурити звірячий апетит": хочеш їсти - пий.

Єфросиніна зізналася, що багато років не сидить на дієтах, але строго слідує "крутому і неймовірно ефективному" правилу - пити овочевий суп-пюре замість перекусів.

"Я проти дієт, я проти жорстоких рамок, коли ти собі кажеш: "Ні, не можна, не буду". Як людина, в минулому якої була зайва вага, були обмеження, були голодування і різні дієти, я точно знаю, що дієти - це зло, особливо короткочасні. Я за дисциплінований і раціональний підхід до свого харчування, - сказала Марія. - Один з важливих моїх принципів прийому їжі - суп-пюре. Коли мене заново вчили їсти, любити їжу, яку я вважала своїм ворогом, фахівці мені говорили про те, що коли хочеш їсти - пий. Коли ми здійснюємо жувальні рухи, наш мозок отримує інформацію про те, що в організм надходить їжа, а значить її потрібно переварювати, можливо навіть відкладати, якщо ця їжа зайва за кількістю калорій. Але коли ви п'єте, мозок цю інформацію не отримує. Я наситити себе водою не можу, а наїстися можна супом-пюре. Такий овочевий суп завжди є в моєму холодильнику. Сьогодні - з цвітної капусти, дуже люблю з гарбуза робити, зі шпинату, з брокколі, та з усіх овочів, які тільки можливо".

Єфросиніна попередила, що додавати в суп вершки, сметану і молоко не потрібно: це зруйнує всю його дієтичну користь.

"Додавайте все, що хочете: перець, куркуму, каррі, але не обманюйте себе. Якщо там буде вершкове масло, вершки, молоко, це з безпечної для вашої форми їжі зробить досить суперечливу, - сказала вона. - Навіть якщо ви поїли, і все одно відчуваєте через кілька годин напад апетиту, ви завжди можете з'їсти грам 200 супу-пюре. Ви і насититеся, і зіб'єте свій апетит. Будьте здоровим і пам'ятайте: здорова людина повною не буває, це найголовніше правило, яке потрібно впровадити в своє життя".

Єфросиніна пообіцяла ділитися основними принципами харчування раз на тиждень, по середах, відповідаючи на запитання шанувальників в коментарях.