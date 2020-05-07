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Названо найбільш корисні білкові овочі для схуднення

Названо найбільш корисні білкові овочі для схуднення
11:19 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Білок практично не дає калорій, які можуть відкладатися у вигляді запасу, він використовується організмом для підтримки м'язів і органів.

Найбільш корисними для схуднення є овочі, які дають організму не тільки багато білка, але і інших поживних речовин, що забезпечують активний обмін речовин.

Як повідомляє MedikForum, білок практично не дає калорій, які можуть відкладатися у вигляді запасу, він використовується організмом для підтримки м'язів, органів, виробництва гемоглобіну, гормонів, ферментів, імунних тіл. Також він добре насичує, дозволяє довго не відчувати голод, не переїдати. Все це робить білок одним з найбільш корисних речовин для схуднення.

Експертами були названі найбільш корисні для боротьби із зайвою вагою овочі з високим вмістом білка. Вони також є джерелами інших нутрієнтів, що зміцнюють здоров'я.

Перший з них шпинат. 100 грамів овоча – це 2,9 грама білка. Крім того, він дає організму велику кількість фолієвої кислоти , марганцю, магнію , заліза, калію, кальцію, вітамінів А і С. Містить рослинні сполуки, посилює антиоксидантний захист організму, що пригнічують запалення.

Китайська капуста. Доповненням до білка йдуть фолієва кислота, кальцій, калій, марганець, залізо, вітаміни А, С і К. Подібно шпинату також багата антиоксидантами. 70 грамів китайської капусти містять 1 грам білка.

Спаржа. 100-грамова порція спаржі дає 2,2 грама білка і забезпечує організм безліччю корисних мікроелементів: в їхньому ряду вітаміни групи В, фолієва кислота, мідь, марганець, фосфор, магній, вітаміни А і К, речовини з пребіотичною дією, стимулюють зростання корисних кишкових бактерій.

Брокколі.100 грамів овоча містять 2,8 грама білка. Ще в ньому багато марганцю, калію, фосфору, вітамінів К і С, а також присутні всі незамінні амінокислоти, які необхідні організму. Флавоноїди брокколі надають антиоксидантну, протизапальну дію.

Брюссельська капуста. Справжня «протеїнова бомба»: в 100 грамах міститься близько 3,5 грама рослинного білка. Інша перевага овоча – вкрай високий вміст вітаміну С.

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Білокачанна капуста. 100 грамів овоча можуть дати 2 грами білка, а також вітаміни С і К, мінерали - калій, марганець, магній, фосфор, кальцій і залізо.

Фахівці радять, щоб отримувати більше рослинного білка і інших речовин, корисних для схуднення, можна поєднувати овочі і бобові.

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Организм, Овочи, Користь, Дієта, Білок, Схудення.
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