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МОЗ: хворі на орфанні та онкозахворювання будуть забезпечені ліками

МОЗ: хворі на орфанні та онкозахворювання будуть забезпечені ліками
11:18 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

В Україні введеться закупівля ліків, тож хворі на орфанні та онкозахворювання будуть у цьому та наступному році забезпечені ліками. 

"У 2020 році у нас є ліки, які постачаються по коштах, які були переведені нам від міжнародних організацій, які саме постачають ліки для орфанних захворювань, для онкопацієнтів. У нас зараз відбувається постачання за кошти, які були переведені у 2018 і 2019 роках. Ті лікарські засоби, які повинні закуповувати у 2020 році. Вчора на засіданні уряду був затверджений перелік лікарських засобів, які розпочнемо закуповувати. Вони закуповуються по двом напрямках: перший – це через міжнародні організації та другий – через Українське державне підприємство, яке перебуває в управлінні Міністерства охорони здоров’я", - зазначив він.

Окрім того, за словами Степанова, Україна веде переговори щодо покращення умов щодо постачання цих лікарських засобів.

"Два з половиною місяці не проводилися засідання постійної робочої групи МОЗ, яка визначає перелік цих лікарських засобів, які нам потрібно закуповувати. По півроку не проводилося звернення по закупівельникам. Можу запевнити, що наші громадяни, які хворі на орфанні захворювання, які хворі на ті чи інші онкологічні захворювання і по інших формах, вони всі будуть забезпечені ліками, як в цьому році, так і в наступному", - додав міністр.

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Нагадаємо, в Україні на закупівлю лікарських засобів у Державному бюджеті визначено близько 8,7 млрд гривень.

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МОЗ, Министр, Степанов, Закупівля, Онкохворі, Орфанні захворювання, Забезпечення ліками, Зпевнив.
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