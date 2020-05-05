Яка каша допоможе зміцнити імунітет під час карантину

Новини шоу бізнесу:Каші вважаються одними з найкорисніших страв, адже вони насичують організм корисними мікроелементами та вітамінами, а також збагачені складними вуглеводами.

Однак деякі види каш є особливо корисними, тому на них слід звернути особливу увагу під час карантину, щоб зміцнити імунітет.

Мова йде про житню крупу і пророщені насіння жита.

Медики стверджують, що ці продукти мають такі корисні властивості:

містять велику кількість клітковини, що сприятливо позначається на роботі кишечника і допомагає в очищенні організму від шкідливих речовин;

містять велику кількість вітамінів В і С, а також калій, що допомагає зміцнити нервову систему і підняти настрій;

містять антиоксиданти, які допомагають виводити холестерин, сприятливо позначаються на імунній системі, а також запобігають виникненню онкозахворювань.

Слід зазначити, що житня каша досить довго вариться – близько години, але витративши цей час на приготування, натомість ви отримуєте відмінний продукт, який багатий не тільки на вітаміни, а і на різні макроелементи.