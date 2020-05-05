Рецепт дня: рецепт смачних та ситних тостів на сніданок

Новини України:Карантин змусив більшість людей сидіти вдома, що багатьох вже порядно втомило, а інші – навпаки, знаходять в цьому свої плюси.

Зокрема, можна нарешті більше часу проводити з коханою людиною. А відомий шеф-кухар Андрій Дромов підказав, як порадувати другу половинку на самоізоляції.

Зокрема, кулінар розповів про рецепт смачного сніданку, який можна приготувати для коханої людини.

Отже, сьогодні ми розповімо рецепт смачних французьких тостів з ванільним соусом.

Вам знадобляться наступні інгредієнти:

4 шматочки тостерного хліба;

3 яйця;

80 мл вершків жирністю 20%;

60 г вершкового масла;

30 г цукру;

сіль, кориця, ванільний цукор – за смаком.

Для соусу:

200 мл молока;

2 жовтки;

15 г цукру;

10 г ванільного цукру;

дрібка солі.

Спочатку змішайте молоко з сіллю, ванільним і звичайним цукром. Потім цю суміш треба поставити на вогонь і довести до кипіння.

Жовтки залийте отриманою сумішшю, інтенсивно помішуючи, а потім поставте на плиту, поки суміш не стане густою.

Далі приготуйте суміш з яєць, ванільного цукру, солі, кориці, цукру і вершків. Покладіть в цю суміш тости і обсмажуйте їх на вершковому маслі. Подавайте з ванільним соусом.