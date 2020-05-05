Скачать
Вівторок, 05.05.2020
В світі від Covid-19 померло понад 250 тисяч людей
В світі від Covid-19 померло понад 250 тисяч людей
Зеленський: Цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину
Зеленський: Цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину
Президент УАФ говорив щодо пом’якшення карантину з двома міністрами
Президент УАФ говорив щодо пом’якшення карантину з двома міністрами
Рецепт дня: рецепт смачних та ситних тостів на сніданок
Рецепт дня: рецепт смачних та ситних тостів на сніданок

Рецепт дня: рецепт смачних та ситних тостів на сніданок

Рецепт дня: рецепт смачних та ситних тостів на сніданок
07:26 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Unsplash

Новини України:Карантин змусив більшість людей сидіти вдома, що багатьох вже порядно втомило, а інші – навпаки, знаходять в цьому свої плюси.

Зокрема, можна нарешті більше часу проводити з коханою людиною. А відомий шеф-кухар Андрій Дромов підказав, як порадувати другу половинку на самоізоляції.

Зокрема, кулінар розповів про рецепт смачного сніданку, який можна приготувати для коханої людини.

Отже, сьогодні ми розповімо рецепт смачних французьких тостів з ванільним соусом.

Вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • 4 шматочки тостерного хліба;
  • 3 яйця;
  • 80 мл вершків жирністю 20%;
  • 60 г вершкового масла;
  • 30 г цукру;
  • сіль, кориця, ванільний цукор – за смаком.
  • Для соусу:
  • 200 мл молока;
  • 2 жовтки;
  • 15 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • дрібка солі.

Спочатку змішайте молоко з сіллю, ванільним і звичайним цукром. Потім цю суміш треба поставити на вогонь і довести до кипіння.

Рецепт дня: смачний шашлик в духовці за годину

Жовтки залийте отриманою сумішшю, інтенсивно помішуючи, а потім поставте на плиту, поки суміш не стане густою.

Далі приготуйте суміш з яєць, ванільного цукру, солі, кориці, цукру і вершків. Покладіть в цю суміш тости і обсмажуйте їх на вершковому маслі. Подавайте з ванільним соусом.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Тост, Сниданок, Рецепт дня, Їжа, Рецепти.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стали відомі нові дати завершення навчального року
02 Українець спробував вивезти до Грузії колекцію старовинних монет
03 Люди стали витрачати менше грошей на одяг і більше на здоров'я через коронавірус
04 Сховище для відпрацьованих у РФ радіоактивних відходів побудують в Україні
05 Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікують в середині травня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чим корисна вівсянка, та чому не можна її вживати щодня
Чим корисна вівсянка, та чому не можна її вживати щодня
У МОЗ пояснили, чому не можна повністю скасовувати карантин з 11 травня
У МОЗ пояснили, чому не можна повністю скасовувати карантин з 11 травня
В Японії продовжили надзвичайний стан до 31 травня
В Японії продовжили надзвичайний стан до 31 травня
Netflix візьметься за зйомки ще одного фільму про принцесу Діану
Netflix візьметься за зйомки ще одного фільму про принцесу Діану
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся