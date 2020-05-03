Рецепт дня: смачний шашлик в духовці за годину

Як швидко приготувати м'ясо, як на багатті.

Раз вже в цьому році нам доведеться провести травневі свята вдома, варто подумати про святкове меню. У цьому матеріалі ми розповімо вам, як приготувати вдома смачний і ароматний шашлик, який вийде нічим не гіршим за звичайний.

Отже, вам знадобляться такі продукти: м'ясо для шашлику (1 кг), цибуля ріпчаста (3 шт.), вода мінеральна (300 мл), сіль і перець (за смаком), чорнослив (пару штук для аромату).

Крок 1: Для початку потрібно промити м'ясо і нарізати його на шматки середнього розміру.

Крок 2: Цибулю потрібно почистити і нарізати кружечками і додати до м'яса.

Крок 3: Додати спеції і гарненько пром'яти м'ясо руками.

Крок 4: Залити м'ясо зі спеціями мінеральною водою і дати настоятися хоча б 30 хвилин.

Крок 5: Деко застелити фольгою і змастити невеликою кількістю олії. Викласти на нього м'ясо, гарненько пром'яти руками кожен шматочок. Викласти зверху цибулю.

Крок 6: Чорнослив нарізати на кілька шматочків і розкласти шматочки між м'ясом. Це додасть аромат копчення, як ніби шашлик готувався на багатті.

Крок 7: Відправити шашлик в духовку на 30-40 хвилин при температурі 200 градусів. Кожні 15 хвилин слід перевертати м'ясо, щоб воно рівномірно готувалося.