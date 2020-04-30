Рецепт дня: найсмачніше французьке безе

Щоб приготувати безе в домашніх умовах, важливо пам'ятати кілька правил.

Безе в домашніх умовах: що важливо знати

Безе – відоме французьке тістечко з запечених збитих яєчних білків і цукру. Навряд чи існує той, хто хоч раз в житті не спробував цей відомий десерт і не захотів ще.

Але для того, щоб приготувати безе в домашніх умовах, важливо пам'ятати кілька правил.

Особливі хитрощі господинь, з допомогою яких безе вийде ідеальним вдома:

Цей десерт підійде як для святкового столу, так і для буденних експериментів на кухні.

Інгредієнти

Для різноманітності додають ванілін, корицю, подрібнені горіхи, какао, кокосову стружку, харчові екстракти або ароматизатори, харчові барвники.

Рецепт приготування

1. Відокремте білки від жовтків. Збивайте білки міксером спочатку на слабкій швидкості приблизно 30 секунд. Коли білки тільки почнуть пінитися, збільшіть швидкість до середньої і збивайте до утворення густої білої піни.

2. Потім поступово додайте цукрову пудру. Вимкніть міксер і перемішайте основу для безе ложкою.

3. Після цього збивайте ще кілька хвилин на високій швидкості. Повинна вийти густа піна однорідної консистенції.

4. Готову основу викладіть в кулінарний мішок. Можна обійтися і звичайною ложкою.

5. Розігрійте духовку до 100 °C. Застеліть деко пергаментним папером і сформуйте на ньому безе.

Час приготування залежить від розмірів безе: чим вони менші, тим швидше будуть готові. Для дуже великих безе потрібно близько 2 годин.

Не відкривайте духовку під час приготування.

Після приготування вимкніть духовку, злегка прочиніть двері і залиште безе всередині до повного охолодження.