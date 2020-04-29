Рецепт дня: лінива яблучна шарлотка (Відео)

Як швидко і легко зробити оригінальний десерт.

Не всі люблять довго займатись готовкою. Але поласувати чимось смачненьким - зовсім інша справа. Щоб ви могли приготувати оригінальний і смачний десерт, витративши мінімум часу і сил, ми вирішили поділитися з вами цікавим рецептом ледачої шарлотки.

Отже, вам знадобляться такі продукти: цукор (0,5 склянки), борошно (1 склянка), яйця (3 шт.), яблука (5-7 шт.), гашена оцтом сода (0.5 ч. л.), ванільний цукор (за смаком), рослинна олія (8 ст. л.), вершкове масло (для змазування форми).

Крок 1: Для початку потрібно збити яйця з цукром за допомогою віночка або міксера до отримання густої піни.

Крок 2: Потім слід додати гашену соду, рослинну олію, ванільний цукор і акуратно всипати борошно. Ретельно перемішати або збити міксером.

Крок 3: Помити, почистити і нарізати на дрібні шматочки яблука, потім відправити їх в тісто і перемішати.

Крок 4: Змастити форму для випічки вершковим маслом, викласти тісто і рівномірно його розподілити.

Крок 5: Випікати шарлотку 35 хвилин при температурі 200 градусів.

Подавати шарлотку можна як просто так, так і з морозивом, шоколадним соусом або тертим шоколадом.