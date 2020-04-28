Скраби з меленої кави: прості рецепти для краси вашого тіла

Новини шоу бізнесу:Представниці прекрасної статі все рідше купують косметику в магазинах. Вони використовують натуральні інгредієнти для догляду за своєю шкірою.

Кава – це чудовий ексфоліант, допомагає позбутися від відмерлих клітин.

Відлущувальна маска

Щоб приготувати отшелушивающую маску вам буде потрібно мінімум інгредієнтів і часу. Візьміть 150 грамів меленої кави, 200 грамів цукру, три столові ложки оливкової олії і дві столові ложки меду і змішайте всі компоненти так, щоб вийшла кремоподібна маса. Нанесіть її на обличчя, шию і область декольте на 20 хвилин, а потім змийте теплою водою.

Скраб для губ

Цей продукт допоможе вам підтримувати губи в ідеальному стані. Після декількох використань вони перестануть тріскатися, придбають здоровий колір. Все, що вам потрібно, так це чайна ложка меленої кави і будь-яке косметичне масло (найбільше підходить лляне).

Змішайте інгредієнти і нанесіть отриману пасту на губи, помасажуйте круговими рухами, але не натискайте сильно, щоб не нашкодити ніжній шкірі. Після процедури змийте засіб водою без мила і нанесіть зволожуючий крем.

Скраб для тіла

Кава покращує кровообіг, про що скаже будь-косметолог. Вам буде потрібно п’ять чайних ложок цього продукту і три чайні ложки будь-якого косметичного масла. З’єднайте інгредієнти, нанесіть їх на проблемні ділянки тіла, оберніть харчовою плівкою і залиште на півгодини. Потім зніміть плівку і влаштуйте п’ятихвилинний самомасаж.