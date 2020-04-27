Корисні рецепти скрабів, які зроблять твою шкіру ніжною та здоровою

Новини шоу бізнесу:Скраб для тіла з цукру легко приготувати в домашніх умовах, не докладаючи при цьому особливих зусиль. Просто виберіть рецептик і вперед до райської насолоди!

"Ванільна насолода"

Це, мабуть, найлегший скраб. Але він, безсумнівно, принесе вам багато приємних хвилин і подарує шкірі довге відчуття свіжості.

Для приготування вам буде потрібно: 1/4 скл. коричневого цукру; 1/4 скл. оливкової олії; 1/2 ч. ложки ваніліну.

Для початку слід пересипати цукор в чашу і гарненько його утрамбувати. Додати оливкову олію і перемішати до утворення густої однорідної маси. Потім слід додати ванілін і перемішати ще раз. Отриману суміш наносити на попередньо розпарене чисте тіло. Втирайти скраб легкими круговими рухами.

Важливо! Не наносити скраб на поранені ділянки тіла.

"Малинова ніжність"

Це рецепт цукрово–сметанного скрабу для тіла. Він дуже дбайливо очистить тіло.

Щоб приготувати цей скраб потрібні такі інгредієнти: 4 ст. ложки коричневого цукру; 3 ст. ложки густої сметани (можна вершків); 2 ст. ложки малини.

Акуратно змішайте інгредієнти в мисці. Можна використовувати заморожену малину, якщо свіжої немає. Цукрово–сметанну суміш потрібно наносити на розпарене тіло, залишити на 10-15 хвилин.

Скраб з картопляним соком

Такий цукровий скраб для тіла відрізняється хорошим очищувальним ефектом. При цьому сама процедура не займе у вас багато часу.

Компоненти, які знадобляться: 3 ст. ложки коричневого цукру; 1 картопля; 1 жовток.

Картоплю слід очистити від шкірки і потерти на дрібній тертці, вичавити сік. Після цього додати в отриманий сік цукор і жовток – ретельно перемішати. Скраб наносите на 5-7 хвилин і змивати теплою водою.

"Морська насолода"

Такий крижаний скраб для тіла не тільки очищає, але і тонізує. Хороший ефект й задоволення гарантоване.

Для його приготування знадобляться такі компоненти: 2 ст. ложки цукрової пудри; 3 ст. ложки тростинного цукру; 2 ст. ложки коричневого цукру (зернистого); 3 ст. ложки солі (харчової); 2 ст. ложки морської солі (подрібненої); 1/2 дитячого мила; 1/3 скл. гелю для тіла (можна лосьйону).

Для початку потрібно натерти дитяче мило на тертці. Потім додати в нього всі інші інгредієнти і добре перемішати. Додавайте менше або більше гелю для тіла, в залежності від того, який по консистенції скраб ви хочете отримати.

В отриману суміш можна додати кілька крапель (3-5) ефірної олії, яка вам подобається, наприклад, лавандової. Цим скрабом для тіла потрібно користуватися 2 рази в тиждень на розпарене тіло. Якщо скраб залишився, можна зберігати його в холодильнику (в закритій баночці) до наступного використання. Важливо! За кілька годин до процедури витягніть скраб з холодильника, він повинен бути кімнатної температури.

"Медове блаженство"

Скраб повністю огортає своїм теплом і неймовірним ароматом.

Знадобиться 2 скл. коричневого цукру; 1/2 скл. меду; 1 скл. оливкової олії; кілька крапель ефірної олії.

Гарненько перемішати всі компоненти і додати до них ефірну олію. Отриманий скраб для тіла можна використовувати як безпосередньо після приготування, так і зберігати в холодильнику (обов’язково в закритій тарі). Перед використанням слід розігріти скраб до кімнатної температури і тільки потім наносити на шкіру.

Таку суміш слід наносити дуже легкими і плавними рухами, рухаючись від периферії до центру. Залишити на 5-10 хвилин і прийняти контрастний душ. Після використання скрабу шкіра стане більш пружною і підтягнутою. Цей скраб вважається хорошою профілактикою целюліту.