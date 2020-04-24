Яка користь лимонного соку для шкіри обличчя

Немає більш відомого і загальноприйнятого натурального засобу від застуди і легкого нездужання. Вбивча доза вітаміну С, що міститься в лимоні, здатна підняти на ноги за лічені дні. Втім, відомий цитрусовий фрукт здатний допомогти не лише вашому організму, але і шкірі обличчя. Так, не всі знають, що лимон здатний боротися з "вогнищами" хворобливих висипань на обличчі. Багато б'юті-марок використовують вітамін С в якості одного з основних компонентів своїх рецептів краси. Однак, на карантині ми пропонуємо вам звернутися до лимонних принад у більш традиційному їх розумінні. Домашні маски, креми і скраби — те, що не лише ефективно допомагає боротися з проблемною шкірою, але і злегка знижує градус внутрішньої напруженості. Ми розповімо, з якими саме захворюваннями допоможе впоратися лимон, а також розкриємо перевірені рецепти домашніх б'юті-формул краси і молодості.
З чим допомагає боротися
Відомо, що лимон можна і потрібно використовувати чи не щодня, адже він допомагає підтримувати вашу імунну систему, а також ефективно працює в якості профілактичного протизастудного засобу. Перші згадки про відомий цитрусовому зустрічаємо ще в роботах Плінія. Єгиптянки і персиянки знали все про те, як лимон допомагає боротися з проблемною шкірою, пігментацією і висипаннями. Користуючись відкриттями давнини, ми і зараз продовжуємо використовувати джерело вітаміну С в якості зброї проти опіків, вугрової висипки і прищів.
Користь
Перш ніж розпочати активний процес застосування лимону, необхідно проконсультуватися з косметологом або дерматологом. Річ у тім, що навіть всі корисні властивості разом узяті не зможуть убезпечити вашу дерму, якщо раптом з'ясується, що у вас є особиста непереносимість цитрусових. Якщо ж ви впевнені, що ваша шкіра по-особливому не реагує на лимон, то перш за все рекомендуємо використовувати його в таких випадках:
Рецепт використання
Якщо ви твердо маєте намір очистити вашу шкіру від всіляких "кольорових" місць у вигляді веснянок, пігментних плям, то можна скористатися перевіреним лимонним засобом. Пам'ятайте, що застосовувати "формулу" можна лише протягом 3 днів по 5 раз в день. Рецепт даного засобу для нормальної і жирної шкіри дуже простий:
Для жирної або в'ялої шкіри слід зробити суміш з соку лимона і мінеральної води. Використовуйте обидва продукти в рівних пропорціях, а застосовуйте засіб щодня. Подібною сумішшю потрібно протирати обличчя, не змиваючи після.
Для тих, у кого немає часу довго доглядати за собою, досить протирати шкіру лимоном пару раз на тиждень. Не забувайте змивати. Немає більш простого і зручного способу використання лимона для епідермісу.
Якщо ви звикли використовувати лимон лише як задоволення ваших гурманських бажань, то ми раді представити вам цитрус у зовсім іншому світлі. Ми часто більше довіряємо стародавнім рецептам наших бабусь, ніж новомодним б'юті-продуктам, тому і у випадку з лимоном рекомендуємо прислухатися до першоджерел. Якщо у вас є проблеми з пігментацією шкіри, надто яскраво вираженими веснянками, прищами або опіками, необхідно використовувати лимонний сік, який легко і безболісно допоможе вам повернути красу обличчя.