Яка користь лимонного соку для шкіри обличчя

Новини шоу бізнесу:Лимонний догляд за шкірою обличчя.

Немає більш відомого і загальноприйнятого натурального засобу від застуди і легкого нездужання. Вбивча доза вітаміну С, що міститься в лимоні, здатна підняти на ноги за лічені дні. Втім, відомий цитрусовий фрукт здатний допомогти не лише вашому організму, але і шкірі обличчя. Так, не всі знають, що лимон здатний боротися з "вогнищами" хворобливих висипань на обличчі. Багато б'юті-марок використовують вітамін С в якості одного з основних компонентів своїх рецептів краси. Однак, на карантині ми пропонуємо вам звернутися до лимонних принад у більш традиційному їх розумінні. Домашні маски, креми і скраби — те, що не лише ефективно допомагає боротися з проблемною шкірою, але і злегка знижує градус внутрішньої напруженості. Ми розповімо, з якими саме захворюваннями допоможе впоратися лимон, а також розкриємо перевірені рецепти домашніх б'юті-формул краси і молодості.

З чим допомагає боротися

Відомо, що лимон можна і потрібно використовувати чи не щодня, адже він допомагає підтримувати вашу імунну систему, а також ефективно працює в якості профілактичного протизастудного засобу. Перші згадки про відомий цитрусовому зустрічаємо ще в роботах Плінія. Єгиптянки і персиянки знали все про те, як лимон допомагає боротися з проблемною шкірою, пігментацією і висипаннями. Користуючись відкриттями давнини, ми і зараз продовжуємо використовувати джерело вітаміну С в якості зброї проти опіків, вугрової висипки і прищів.

Користь

Перш ніж розпочати активний процес застосування лимону, необхідно проконсультуватися з косметологом або дерматологом. Річ у тім, що навіть всі корисні властивості разом узяті не зможуть убезпечити вашу дерму, якщо раптом з'ясується, що у вас є особиста непереносимість цитрусових. Якщо ж ви впевнені, що ваша шкіра по-особливому не реагує на лимон, то перш за все рекомендуємо використовувати його в таких випадках:

Все починається з його антибактеріального ефекту. У ньому містяться кислоти, які стимулюють позбавлення від різного роду бактерій і мікробів.

Основна речовина лимонного соку — гідрокислота. Вона допомагає швидше позбутися від мертвих клітин. І також стимулювати появу нових.

Кислота в соці видаляє всі зайві олії з тіла.

Дуже часто лимонний сік використовують як натуральний відбілювач. Якщо у вас є пігментні плями, то їх можна легко знищити за допомогою цитрусового соку.

Висихаючи, сік лимона ставить додатковий бар'єр від появи прищів.

Протирання шкіри лимоном дозволить позбутися почервонінь.

Очищає пори.

Допомагає рубцям згладитися.

Позбавляє від жирного блиску.

Рецепт використання

Якщо ви твердо маєте намір очистити вашу шкіру від всіляких "кольорових" місць у вигляді веснянок, пігментних плям, то можна скористатися перевіреним лимонним засобом. Пам'ятайте, що застосовувати "формулу" можна лише протягом 3 днів по 5 раз в день. Рецепт даного засобу для нормальної і жирної шкіри дуже простий:

Візьміть свіжий фрукт або його скибочку.

Протріть потрібне місце.

Витримайте 5-10 хвилин, щоб сік вбрався.

Обов'язково змийте засіб теплою водою.

Для жирної або в'ялої шкіри слід зробити суміш з соку лимона і мінеральної води. Використовуйте обидва продукти в рівних пропорціях, а застосовуйте засіб щодня. Подібною сумішшю потрібно протирати обличчя, не змиваючи після.

Для тих, у кого немає часу довго доглядати за собою, досить протирати шкіру лимоном пару раз на тиждень. Не забувайте змивати. Немає більш простого і зручного способу використання лимона для епідермісу.

Якщо ви звикли використовувати лимон лише як задоволення ваших гурманських бажань, то ми раді представити вам цитрус у зовсім іншому світлі. Ми часто більше довіряємо стародавнім рецептам наших бабусь, ніж новомодним б'юті-продуктам, тому і у випадку з лимоном рекомендуємо прислухатися до першоджерел. Якщо у вас є проблеми з пігментацією шкіри, надто яскраво вираженими веснянками, прищами або опіками, необхідно використовувати лимонний сік, який легко і безболісно допоможе вам повернути красу обличчя.