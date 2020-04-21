10 корисних масок, які можна зробити вдома власноруч

Новини шоу бізнесу:Корисні маски для обличчя можна зробити й вдома.

Ці маски не лише допоможуть позбутися найпоширеніших проблем, але й заощадять ваш бюджет, адже їх легко можна зробити вдома.

Від прищів

Зробіть пюре з банана і меду, змішавши їх у рівних пропорціях. Наносьте точково або на все обличчя: цинк і вітамін С у складі маски знімають запалення і зменшують почервоніння, відлущують зайве і повертають шкірі здоров'я.

Від судинних зірочок

Ні, чарівним чином вони, звичайно, не зникнуть, але менш помітними стануть. Натріть на тертці середню картоплину і додайте мелені вівсяні пластівці. Наносьте щоденно на проблемні ділянки на 10-15 хвилин.

Для тонусу

Підбадьорити клітини шкіри, поліпшити мікроциркуляцію і підживити шкіру протеїнами допоможе білкова маска: просто збийте міксером у тугу піну 1 білок і нанесіть на шкіру. Через 10 хвилин змийте. За умови регулярного застосування шкіра стане більш пружною!

Для свіжості

У спеку особливо актуально: коли ви цілий день сиділи у задушливому офісі, потім їхали додому у громадському транспорті або подихали вихлопними газами, мало очистити шкіру — хочеться освіжити її. Натріть на тертці огірок і додайте ложку жирних вершків. Через 10 хвилин ви відчуєте, як шкіра почала дихати!

Для захисту

Щоб зміцнити бар'єрну функцію шкіри, допомогти їй краще протистояти стресу і несприятливій екології, раз на тиждень робіть маску із столової ложки теплої оливкової олії, одного жовтка і ложки будь-якого натурального фруктового соку.

Проти лущення

Якщо шкіра обвітрена, допоможе маска з жирного сиру, морквяного соку і молока: змішайте все у рівних пропорціях і потримайте суміш на шкірі 15 хвилин.

Для очищення

М'який пілінг для сухої і чутливої шкіри: змішайте по столовій ложці манної крупи і мелених вівсяних пластівців, додайте 2 чайних ложки сметани, чайну ложку оливкової олії та яєчний жовток. Нанесіть на шкіру і залиште до напіввисихания. Потім обережно скачайте маску з обличчя погладжуючими рухами. Дуже делікатне і ефективне очищення! Спробуйте також домашні маски з глини.

Проти зморшок

Щоб шкіра довше залишалася пружною і молодою, робіть маску зі сметани і куркуми: половину чайної ложки спеції змішайте з двома столовими ложками сметани і нанесіть на обличчя на 10 хвилин перед сном.

Проти жирного блиску

Жирна і комбінована шкіра менше блищатиме, якщо вранці ви робитимете маску з квасолі. Замочіть білу або строкату квасолю на ніч, а вранці перетворіть її на пюре, додайте столову ложку оливкової олії і чайну ложку лимонного соку. Наносьте щедрим шаром на Т-зону і тримайте 15 хвилин.

Проти вільних радикалів

Забули нанести засіб з SPF і не хочете, щоб шкіра страждала? Перед сном зробіть маску з винограду, він чемпіон за вмістом антиоксидантів! Подрібніть ягоди до стану пюре і додайте трохи желатину для в'язкості. Щойно желатин почне "схоплюватися", нанесіть суміш на обличчя, шию та декольте і потримайте 20 хвилин.

А ось короткий гід стосовно інгредієнтів для домашніх масок — збережіть собі!

огірок, морква, диня, яєчний жовток, рослинна олія, сир, сметана, кефір, йогурт, вершки, молоко, кисле молоко — зволожують;

лимон, дріжджі, зелений чай, борошно, злаки, журавлина, смородина, малина, полуниця — усувають блиск;

яйце, мед, рослинні олії — живлять;

огірок, петрушка, лимон — відбілюють;

сода, цукор, вівсяні пластівці — очищають;

грейпфрут, суниця, виноград, лаванда, м'ята — тонізують;

мед, алое, оливкова олія — захищають;

алое, олії — лікують.